手语翻译古典乐 无声世界有声舞台

音乐会现场有手语翻译十分少见。34岁聋人教师将音乐“翻译”成手语，搭起桥梁，让听障观众跨越声音的障碍，享受音乐享宴。起初，她对用视觉表达来演绎听觉艺术有所质疑，但来自听障人士的积极回馈让她看到了这份工作的意义。

自2019年起，新加坡交响乐团每年的国庆音乐会上都会出现一张清秀的面庞。她坐在舞台一侧并不演奏任何乐器，而是用双手把音乐“翻译”成手语，让有听觉障碍的观众也可一同享受音乐会。

今年34岁的王洁清是一名聋人教师，起先她也曾怀疑用手语“翻译”音乐的作用，但来自听障人士的积极反响让她看到了这份工作的意义。

叙事性音乐更好发挥

从小弹钢琴的王洁清说，并非所有音乐都能用手语传达。音乐终归是听觉艺术，手语则是视觉表达。如无标题的交响曲、以华丽的装饰音为主的巴洛克音乐就很难用手语转述。

“但国庆音乐会上的曲目大多是以新加坡故事为内涵创作的新作品，音乐本身具有叙事性，给我很多发挥空间。”王洁清说：“我会在演出前听乐曲录音、阅读乐谱和背景介绍，整理笔记帮助我在演出时用手语介绍。”

王洁清在2022年新加坡交响乐团国庆音乐会上用手语“翻译”交响乐。（新加坡交响乐团提供）

她提到2022年国庆音乐会上演奏，由本地作曲家王辰威创作的《大宝森节》。“大宝森节是世界各地淡米尔人庆祝的节日，以印度神话为故事背景。王辰威的创作以低沉轰隆的声音开篇，为即将来临的天神之战铺陈预兆。乐曲在一分钟左右时进入宏大的主题，我在介绍故事情节的同时，也会描述音乐的强弱快慢、层次渐近的戏剧性表达。”

音乐会后，一名听障人士告诉王洁清，很开心能够了解乐曲的内容，尤其是她双手优美的表达，让她在视觉上享受美感。王洁清说：“虽然我无法真正感同身受，走进他们的听觉世界，但我很欣慰能在视觉维度上丰富他们的精神体验。”

旅途中找到人生方向

王洁清与手语结缘也与音乐有关。2008年她和朋友去澳大利亚旅行，在一个天主教唱诗班看到同步的手语翻译很感兴趣。回来后，王洁清和朋友开始在新加坡聋人协会学习手语。

“那时我在新加坡国立大学生命科学系读大二，但我已知道自己不会从事相关工作。”她说：“就像有人立志当音乐家，一定是因为从中感受到极大满足和快乐。我在聋人协会学习手语的同时也在本地天主教的失聪社团服务，与听障人士沟通和相处让我获得心灵上的喜乐。”

2011年王洁清从国大生命科学系毕业后留学美国，获得失聪教育硕士学位，回国后开始在新加坡聋人学校任教。新加坡聋人学校1963年由华侨聋哑学校和新加坡红十字会创办的聋哑口语学校合并成立 ；2017年关闭后本地的聋哑教育并入主流学校，王洁清2018年开始在美华小学为失聪学生提供手语教学。

新加坡手语兼具英华双语特色

王洁清介绍，各国手语者虽然能够大体沟通，却并非使用统一的语言。尤其英国和美国，虽然两国的口语几乎完全相同，使用的手语却大相径庭；新加坡的手语则兼具英语和华语的双语特色。

“本地的手语在相当长一段时间是基于英语语法，比如英文中的复数词缀‘s’和进行时态词缀‘ing’，在手语中都有相应表述。”王洁清说：“早期本地还有很多聋哑人使用上海手语，由华侨聋哑学校的创办人彭主恩传来。2005年后，新加坡手语的概念逐渐形成，其中约七成是基于美国手语，也保留约三成的上海手语，就像我们的Singlish一样。”

根据新加坡聋人协会数据，本地约有50万听障人士，这在564万的本地人口中是不可忽视的一部分。“听觉障碍并不影响读写能力，我有认识的失聪朋友甚至在南洋理工大学获得博士学位。”王洁清说：“但须要注意的是家长在儿童早期发现听觉障碍时应如何干预。”

王洁清指出，口语表达和读写能力在大脑中读取的都是逻辑思维部分。“很多家长在发现孩子听觉上有障碍后急于求医矫正，本身也不懂如何教育，因而错过培养逻辑思维能力的宝贵时期，这会让小学阶段的教师非常头疼。”王洁清因而强调在求医问诊的同时，失聪教育也应该尽早干预。