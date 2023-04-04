2023年“新空下”新谣歌唱及创作比赛 章程及规则

2023年“新空下”新谣歌唱及创作比赛由推广华文学习委员会主办，弹唱人制作室、《联合早报》和裕廊先驱初级学院联办。

今年的比赛共分五个组别：歌唱组（独唱）、歌唱组（学生合唱以及师生合唱）、创作组（公开）、创作组（创意），以及歌曲填词组。比赛章程及规则如下：

章程及规则

1. 宗旨：传承华族文化，激起新一代的新加坡学生对新谣与华文学习的热情，并为学生提供一个交流与切磋的平台。

2. 主办方：推广华文学习委员会；联办方：弹唱人制作室、《联合早报》、裕廊先驱初级学院

3. 参赛者资格：在籍中学、初院、高中、工艺教育学院、理工学院的学生。创作组也开放给本地六所自治大学（NUS、NTU、SMU、SUTD、SUSS、SIT）的在籍学生参赛。

参赛者可同时报名参加不超过3个组别的比赛。

以个人名义参赛的学生必须是新加坡公民或新加坡永久居民；若以小组形式参赛，则小组内必须有一半的参赛者（50%）是新加坡公民或永久居民。主办方有权禁止不符合参赛资格的学生参赛，参赛者必须严格遵守比赛章程和相关规则。

4. 报名方式：参赛者须于截止日期前呈交比赛的电子报名表格，详情请到推广华文学习委员会网站或“新空下”专题页面。

5. 报名日期：

a) 歌唱组：4月3日 - 5月24日

b) 创作组：4月3日 - 5月24日

c) 歌曲填词组：5月22日 - 6月23日

6. 所有入围决赛的学生须配合接受媒体的宣传采访。主办方有权使用学生的照片和视频进行宣传。

7. 所有入围决赛的学生所选唱的比赛歌曲，将由主办方安排乐队老师全权编制。主办方将拥有编制曲的版权。

8. 作品入围创作组和歌曲填词组的学生须许可主办方和乐队老师针对作品行使以下权限：复制权、展览权、改编权、发行权、广播权、传播权、表演权和制作衍生作品权。学生需要在大决赛前完成版权许可协议书（18岁以下者须由家长代签）。

9. 评审团由本地知名音乐人组成。评审团的裁决将是最后的决定。

10. 主办方有权随时修改比赛章程和规则。

歌唱组（独唱与合唱）

1. 参赛组别与人数：歌唱比赛分成独唱及合唱。

学生合唱的小组人数介于二至五人。

师生合唱的小组人数介于三至五人。小组须由最少两位学生以及最多两位老师组成。

2. 参赛者资格：

在籍中学、初院、高中、工艺教育学院和理工学院学生。师生合唱组的老师必须是在职中学、初院、高中、工艺教育学院和理工学院的教师。

个人独唱组只开放给新加坡公民或永久居民。合唱的组员当中，必须有一半的参赛者（50%）是新加坡公民或永久居民。

3. 比赛所选唱的歌曲必须是歌单内的指定歌曲。如果选唱歌单以外的歌曲，参赛者将被取消资格。

独唱与合唱比赛：所有报名的参赛者均须参加6月3日的初赛。

初赛将选出8位独唱者及8组合唱者进入半决赛。

半决赛将选出5位独唱者及5组合唱者进入决赛。（评审有最后裁定权）

4. 歌唱比赛规则如下：

初赛以及半决赛选唱歌曲需参考附件二中的指定歌曲，其中包括：新加坡自上世纪80年代开始流传的本地新谣歌曲、《新空下》学生创作合辑中的作品，以及2021中学华文课程主题曲《华文伴我行》。

决赛选唱歌曲需参考附件二中的指定歌曲，其中包括：《新空下》学生创作合辑中的作品，以及2021中学华文课程主题曲《华文伴我行》。

主办方将提供最多五支麦克风及五个脚架，参赛者须自备乐器。

若伴奏者兼任合音，则须归入合唱组别。

不允许清唱。

主办方鼓励参赛者自行弹唱或由他人伴奏。若使用伴唱音乐，使用的伴唱音乐档须已除去人声和合音（即：伴唱音乐 Minus one） 。伴唱音乐（Minus one）只限在初赛使用。参赛者须于比赛当天自备音乐档。如果音乐档出现任何技术问题，参赛者一律自行负责。半决赛若是在有现场观众的场地举行，将会有现场乐队负责伴奏。参赛学生须在比赛之前与乐队进行排练。

初赛定于 2023 年6月 3日，地点是裕廊先驱初级学院。主办方会个别通知参赛者报到的时间。

初赛时，评审有权以铃声示意学生中断表演。晋升半决赛及决赛的参赛者名单以及比赛详情将在“新空下”比赛网站（推广华文学习委员会网站或“新空下”专题页面）上公布，请参赛者密切留意。

初赛、半决赛与决赛中的表演次序将由主办方决定。

演唱评分准则：

评审在演唱评分和决定入选参赛者方面拥有最后裁定权。

若成功入选，主办方将从6月4日起以电邮的方式通知参赛者。参赛者需要在6月8日前提交半决赛参赛歌曲。

创作组（公开）

1. 参赛人数：可独自报名参赛，也可几人合作，以5人为限。

2. 参赛者资格：

在籍中学、初院、高中、工艺教育学院、理工学院和本地六所自治大学（NUS、NTU、SMU、SUTD、SUSS、SIT）的学生。

个人参赛学生必须是新加坡公民或新加坡永久居民。若以小组参赛，则小组成员当中必须有至少一半的参赛者（50%）是新加坡公民或永久居民。

3. 若成功入选，主办方将从6月9日起通知参赛者。参赛者可从当天起到“新空下”比赛网站（推广华文学习委员会网站或“新空下”专题页面）查询。

4. 成功入选的作品将由专业音乐人进行编曲。主办方将从6月22日起陆续通过电邮或者WhatsApp的方式把完成了编曲的作品发给参赛者。主办方对编曲拥有最终决定权。

5. 创作组（公开）比赛规则如下：

参赛作品时长 不得超过5分钟 。

。 作品必须是原创歌曲，被主办方认定为抄袭的作品将被取消参赛资格。

参赛作品如果发生任何法律纠纷，一律由参赛者自行负责。

任何有合约的作品、已公开发表的作品以及在其他比赛中的获奖作品均不得参赛。

创作歌曲的内容不得涉及政治、社会、语言、宗教、种族等方面的不当描述。如有违反，主办方有权取消其参赛资格。

如果参赛者需要在日后使用完成编曲后的作品（除了转发或分享已挂在CPCLL官方网站和YouTube频道的作品外），请联系主办方提出申请。为了鼓励创作者继续创作，比赛后，创作者可以把未编曲的作品上载社交媒体平台。

参赛者提交报名表格后，主办方会提供链接让参赛者上载作品。作品必须是完整演唱的录音，并且须提交乐谱（五线谱或简谱皆可）和歌词。 截止日期为2023年5月24日 。

。 创作歌曲评分准则（评审有最后裁定权）：

创作组（创意）

1. 参赛人数：可独自报名参赛，也可几人合作，但以5人为限。

2. 参赛者资格：

在籍中学、初院、高中、工艺教育学院、理工学院和本地六所自治大学（NUS、NTU、SMU、SUTD、SUSS、SIT）的学生。

个人参赛学生必须是新加坡公民或新加坡永久居民。若以小组参赛，则小组成员当中，必须有至少一半的参赛者（50%）是新加坡公民或永久居民。

3. 若成功入选，主办方将从6月9日起通知参赛者。参赛者可从当天起到“新空下”比赛网站（推广华文学习委员会网站或“新空下”专题页面）查询。

4. 成功入选的作品将由专业音乐人进行编曲，主办方将从6月22日开始，陆续通过电邮或者WhatsApp的方式把完成了编曲的作品发给参赛者。主办方对编曲拥有最终决定权。

5. 创作（创意）比赛规则如下：

参赛作品时长 不得超过5分钟 。

。 比赛作品必须根据 现行中学华文课文（2011中学华文课程与2021中学华文课程均可）、中学泛读文本、‘O’水准华文文学课程或‘A’水准H2以及H3华文与文学课程的指定文本 进行改编，表演形式不拘（如Hip Hop/Rap/R&B 或其他形式）。歌词内容必须紧扣课文或指定文本的主题。

进行改编，表演形式不拘（如Hip Hop/Rap/R&B 或其他形式）。歌词内容必须紧扣课文或指定文本的主题。 参赛者可到推广华文学习委员会网站，以其中《新空下》学生创作合辑创作组（创意）的歌曲作为参考样例。

参赛作品如果发生任何法律纠纷，一律由参赛者自行负责。

任何有合约的作品、已公开发表的作品以及在其他比赛中的获奖作品均不得参赛。

创作歌曲的内容不得涉及政治、社会、语言、宗教、种族等方面的不当描述。如有违反，主办方有权取消其参赛资格。

如果参赛者需要在日后使用完成编曲后的作品（除了转发或分享已挂在CPCLL官方网站和YouTube频道的作品外），请联系主办方提出申请。为了鼓励创作者继续创作，比赛后，创作者可以把未编曲的作品上载社交媒体平台。

参赛者提交报名表格后，主办方会提供链接让参赛者上载作品。作品必须是完整演唱的录音，并须提交乐谱（五线谱或简谱皆可）和歌词。 截止日期为2023年5月24日。 提交作品时 必须注明歌词改编自哪篇课文或哪一个指定文本（包括课程、源流、年级及课文篇名） 。

提交作品时 。 创作歌曲评分准则（评审有最后裁定权）：

歌曲填词组

1. 参赛人数：可独自报名参赛，也可几人合作，但以5人为限。

2. 参赛者资格：

在籍中学、初院、高中、工艺教育学院和理工学院学生。

个人参赛学生必须是新加坡公民或新加坡永久居民。若以小组参赛，则小组成员当中，必须有至少一半的参赛者（50%）是新加坡公民或永久居民。

3. 参赛者提交报名表格后，主办方将提供链接让参赛者上载词句。截止日期为2023年6月23日。

4. 若成功入选，主办方将于7月12日至7月19日之间以电邮的方式通知参赛者。

5. 歌曲填词比赛规则如下：

创作方向： 歌词的指定主题是“友情”：无论在人生的哪一个阶段，朋友都是我们生活中不可或缺的一部分。与朋友之间的点点滴滴都将成为我们成长的养分。学生可以结合自身的生活经历，发挥想象，为歌曲填上词句，歌名可以自行拟定。 比赛所提供的曲子由本地资深创作人颜毓添创作。他的作品曾被林志炫、赵传、吴宗宪、梁咏琪、吴倩莲、陈洁仪、张卫健、游鸿明、王馨平等歌手所选唱。比赛所提供的曲子将在 5月22日 上载。



参赛者可到以下网址下载曲子和简谱：推广华文学习委员会网站或“新空下”专题页面。

参赛作品如果发生任何法律纠纷，一律由参赛者自行负责。

任何有合约的作品、已公开发表的作品以及在其他比赛中的获奖作品均不得参赛。

歌词的内容不得涉及政治、社会、语言、宗教、种族等方面的不当描述。如有违反，主办方有权取消其参赛资格。

如果参赛者需要在日后使用完成编曲后的作品（除了转发或分享已挂在CPCLL官方网站和YouTube频道的作品外），请联系主办方提出申请。为了鼓励创作者继续创作，比赛后，创作者可以把未编曲的歌词上载社交媒体平台。

歌曲填词评分准则（评审有最后裁定权）：

2023 年“新空下”新谣歌唱及创作比赛

指定歌曲

2021中学华文课程主题曲《华文伴我行》（可上网聆听）

《新空下2022》学生创作合辑歌曲（可上网聆听）

《新空下2021》学生创作合辑歌曲（可上网聆听）

《新空下2020》学生创作合辑歌曲（可上网聆听）

《新空下2019》学生创作合辑歌曲（可上网聆听）

《新空下2017-2018》学生创作合辑歌曲（可上网聆听）

完整报名及比赛章程细节，可以在“新空下”专题页面找到。