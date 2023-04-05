设计中寻根 插画家遇见真我

34岁的本地新兴全职插画家哈菲扎，设计风格背后，是对于真我的探索。学会自我接纳后，她重新审视自己的根，作品中出现更多少年时期刻意逃避的马来元素，建立与传统文化的联结。

过去一年对插画家哈菲扎（Hafizah Jainal，34岁）来说，忙碌且充实。为F1大赛绘制背景板，在国家图书馆举办杂志设计讲座，与家具品牌合作地毯设计，为电子品牌三星、奢侈品牌爱马仕等绘制插画。在标榜个性与创意的时代，任何一名艺术新星的崛起必有其过人之处，在哈菲扎独到的设计风格背后，是对于真实自我的探索。

喜欢读艺术史的“怪咖”

从开始学画起，哈菲扎总听人说，艺术家要找到自己的创作风格（creative voice）。她也不明白那是什么，但就是一路寻找。新加坡理工学院创意媒体设计系毕业后，她做了两年品牌营销，后来又到南洋理工大学艺术、设计和媒体学院（ADM）深造。

大学期间，哈菲扎对历史尤其感兴趣，修了很多关于东南亚史、宗教艺术史课程。不少同龄人会觉得读历史浪费时间，但她喜欢从中了解不同艺术风格产生的背景，又如何不断变化。那些产生深远影响的画家，也成了她寻找创作风格的范本，其中影响最大的是亨利·马蒂斯 （Henri Matisse）。在某种程度上，哈菲扎觉得自己的经历、创作理念和“精神底色”与马蒂斯有几分相似，都是在不断寻找中受到他人影响，又一直在做减法，直到找到自己的声音。

哈菲扎的作品色彩跳跃明快，笔风自然原始。（受访者提供）

大学毕业，哈菲扎最庆幸的是找到了自我表达。她的画色彩跳跃明快，笔风自然原始，她形容那是一种富有亲和力，带有人情味的表达。大多时候她坚持用传统方式画画，不喜欢用画图软件，因为觉得很冰冷，透着机械感。她也不喜欢画直线，因为大自然里不存在直线，弯曲的线条充满着童趣，如果你仔细看，她的画清一色喜欢向左倾斜。

自画像打破完美

艺术家寻找个人风格的过程，是一场与真实自我的相遇。只有真诚的作品才能打动人，而遇见真诚，先要打破完美主义。对此哈菲扎的做法是，练习画自画像（self-portrait）。

哈菲扎认为画自画像是一种打破完美，接近真实自己的方式。（受访者提供）

“以前在学校，每次画自画像我都很小心翼翼，很在意老师会怎么想。如果我把自己画得太丑，可能会不及格，所以一定要跟同学们一样，把自己画得很美。后来发现画自画像好像是在自我欺骗，只是希望画出自己在别人眼中完美的样子，所以特别害怕犯错”，哈菲扎回忆道。大学时的几节大师课，打破了她对“作品一定要完美”的认知框框，意识到原来艺术的表现形式可以很多种，艺术也可以不完美。

进一步尝试，哈菲扎开始画裸体，从中学习接纳自己。她坦言青少年时期一直有“自我形象”（body image）的问题，对自己的外表不自信。通过自画像，她开始学会观察欣赏自己，与内在的自我和解。“这给了我很大信心，也逐渐对自己的创作风格更加自信。后来体会到，创作的初心一定要单纯，只有当我越自然越真诚，画出的作品才最接近于发自本心要想的效果。 ”

作品中出现更多马来元素

在学会自我接纳后，哈菲扎也开始重新审视自己的根，建立与传统文化的联结。如今在她的作品里，出现越来越多马来元素，而这正是少年时期她刻意逃避、拒绝的。“学生时代我很抗拒做跟马来文化有关的创作，觉得一点都不酷。但命运的安排如此，根是自己的身份认同，有时越想逃避的事反而越在乎。或者不是刻意逃避，而是不了解自己的根，还在寻找。只有真正接纳自己，找到身份认同的那一天，才是真正开始自我表达的时候。”

哈菲扎家里的墙上没挂照片，都是她亲手绘制的全家福。（受访者提供）

哈菲扎与家具品牌合作设计的地毯，灵感来源是小时候一家人每周末都会去祖母家吃饭，围坐在地毯上，其乐融融地用餐，这份温暖亲情的回忆她至今还记得。（受访者提供）

自费出版纸本杂志

两年前哈菲扎与一名华人朋友合作，自费出版了一本独立杂志“Seasonings”，介绍本地各大种族的传统与饮食习惯。从马来人的开斋节，讲到印度人的屠妖节，再到华人的中元节，除了民俗故事，也奉上独家食谱，图文并茂呈现传统美食的做法。过程中他们大量收集资料，向不同族群征集故事，为要延续正在消失中的传统，通过新潮有趣的设计，希望吸引年轻群体一探究竟。

“Seasonings”杂志目前共发行五期，可在几家国家图书馆看到。（叶振忠摄）

如今传统媒体式微，为何认为年轻人还会喜欢纸本杂志？对此哈菲扎的观察是，在资讯爆炸的时代，杂志可以让人更专注了解某个主题，并阅读更高浓度、高质量的资讯，它是一种有独道视角的小众读物。再来，年轻人已逐渐感到“数码疲劳”（digital fatigue) ，生活中实体事物的消失是一种缺失，人们开始渴望真实的触感。因此这几年，复古风在年轻群体中回潮，他们又开始玩古董相机（analogue camera）、胶片摄影，喜欢穿古着，追求一种更有质感的美学。年轻人也开始拒绝吵杂的数码世界，以及虚浮的社交媒体带来的影响，想要断网静一静。

哈菲扎发现自己也越来越享受安静，切断外界噪音，沉浸于做自己的事。一年前她辞去工作，成为一名全职插画家。如今梦想成真时，再问她关于热爱（passion) 的意义，她说：“年轻时以为热爱就是做疯狂的事，现在发现是做自己想做的事，且尽可能持续下去，让它变得更持久、可持续。要学会保护你的热爱，因为我们太过投入时，一人分饰多角，很容易把自己消耗掉，搞得精疲力尽。热爱并不是做疯狂的事完成自我实现，而是相信自己，享受过程，有一天你的梦想终会实现。”