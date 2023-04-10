历届“新空下”选手大对决！

zaobao.sg召集五名“新空下”历届决赛选手齐聚一堂，请他们分享当年的参赛经验，希望鼓励更多持有音乐梦的学生通过“新空下”比赛发挥才华。

小编也为这些“新空下”前辈安排了又惊又喜的互动项目。究竟他们之间擦出什么样的火花，面对小编给的挑战又如何接招？看了视频就会知道！

去年首次推出的师生合唱组别得到热烈回响，今年继续邀请老师与学生组队参赛，通过“新空下”比赛建立更深厚的师生情谊。

2023年“新空下”组别分别为：

歌唱组（独唱、学生合唱或师生合唱）【报名截止日期：5月24日】 创作组（公开、创意）【报名截止日期：5月24日】 歌曲填词组【报名日期：5月22日至6月23日】

“新空下”自2015年举办至今，一向以推广华文的学习和运用以及传承本土文化为主旨。要让学华文变得更有趣味，从音乐着手无疑是最好的学习渠道之一。

想要在“新空下”的舞台上留下你的风采？想在未来传承本土新谣文化的道路上，也能留下你的足迹，成为光荣的“传承者”？别忘了报名参赛哦！

“新空下”新谣音乐营已开放报名！

集合了多位本地知名音乐人为学生开班授课，传授作曲、填词、歌唱及舞台表演技巧，绝对让你获益良多！



音乐营日期：5月20日、5月21日

时间：5月20日（上午0830至1730），5月21日（上午0830至1400）

地点：新加坡理工学院（Singapore Polytechnic Convention Centre）

点击这里，免费报名。音乐营报名截止日期：5月5日

“你最喜欢的歌词是？”送奖活动！

大家心中都会一些别具意义的歌，也有特别难忘的歌词。为配合“新空下”2023，主办方推广华文学习委员会今年特别安排了“你最喜欢的歌词是？”送奖活动。到下方CPCLL Instagram post留言告诉我们你最喜欢的歌词，20位幸运儿将有机会各赢取10元星巴克（Starbucks）礼券和四张“新空下”大决赛的门票！（截止日期：2023年6月3日）

想了解更多“新空下”的活动详情，请浏览推广华文学习委员会网站或“新空下”专题页面。

“新空下”全国学生新谣音乐节由推广华文学习委员会主办，弹唱人制作室、《联合早报》和裕廊先驱初级学院联办。