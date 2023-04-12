青年教弹乐器 音符送暖传欢乐

音乐无界限，有一群青年义工与社会服务机构合作，为经济有困难的孩童和乐龄中心的年长者，免费提供乐器教学。除了传授弹奏乐器，260名年龄介于13到18岁的活跃青年义工，更重视与老少“学生”互动，师生亦师亦友，有时还为学员及身边的义工伙伴提供心理支持。

音乐学习可以激发创意思维，抒发情感，也能成为人与人之间言语之外的沟通桥梁。本着对音乐的热爱，两名青年赵宣愈（19岁）和邱文锋（19岁）在2021年1月创立名为“The Resonance Project”（简称“Reso”）的青年义工组织。他们与本地多家社会服务机构合作，包括惠爱社区中心、卫理公会福利服务、新生社区服务中心和CampusImpact青少年中心等，为经济有困难的孩童提供免费乐器教学，也到乐龄中心教导年长者弹乐器，通过音乐散播欢乐种子。

着重交流互动

毕业自英华自主中学，目前在服兵役的赵宣愈指出，Reso的乐器教学以尤克里里（ukelele）、吉他、键盘乐器和打击乐箱鼓（cajon）课程为主，组织目前有约260名年龄介于13到18岁的活跃青年义工，来自超过45所本地不同学府。”

青年义工除了传授弹奏乐器的基本技巧外，更多时候是着重与学员的交流互动。（陈福洲摄）

有别于一般正规音乐课程，青年义工除了传授弹奏乐器的基本技巧外，更多时候是着重与学员的交流互动，让对方享受音乐的同时，也在需要时提供心理支持，建立亦师亦友的关系。就读于美以美女校并担任Reso共同主席的谢丽宣（16岁）透露自己在教导孩子尤克里里时，会通过聊天与游戏进一步了解他们的喜好。她笑说：“我有时也会陪喜欢绘画的孩子一起画画。我们的互动很多时候像是朋友或兄弟姐妹，而不是严肃的老师与学生。”

教导乐龄中心年长者弹奏乐器的美以美女校学生蔡雯怡（16岁）说：“这些年长者一般要参与约四堂课，以掌握基本弹奏方法。我们会教些经典歌曲如《小城故事》，边唱边弹引起他们的兴趣。” 交流活动还包括康乐项目，如今年农历新年期间与年长者一起开派对。蔡雯怡笑说：“这些长辈还特别预录一段他们弹奏尤克里里的表演播放给我们看。在派对上，他们也教我们制作捞鱼生的材料，一边削黄瓜一边聊天，我们玩得不亦乐乎。”

整顿组织与转变重心

Reso在创立后的短短两年期间也经历不少改变，特别是冠病疫情肆虐时期，对群体活动的影响尤其大。赵宣愈说：“最初设立Reso是在阻断措施松绑的时期。当时我们开办的音乐课允许多达八人参与，但随着防疫措施再度收紧，有好一段时间我们无法开班授课，这使我们陷入胶着状态。”

在阻断措施期间，他们整顿Reso内部组织，把重心从针对不同社会服务机构的乐器教学活动，转向建立更深层的双向社区互助意识。所关注的不仅是从学习乐器获益的贫困孩童和乐龄中心的年长者，也包括参与这些义工活动的青年的身心发展，培养他们的同理心与学习组织活动的能力，协助身边面对任何困难的同龄青年，以及鼓励帮助社区弱势群体的无私行为。

赵宣愈说：“我们建立多达七个部门，即行政部、课程部（包括乐器教学的课程内容）、传媒通讯部、社区部（包括针青年义工的团建项目）、活动部（包括筹办音乐演出）、宣传部、福利部，专注于管理Reso的方方面面。”

“The Resonance Project”联合创办人赵宣愈（前排左一），希望通过举办的各类青年义工活动，包括团建项目，培养青年的互助与同理心。（受访者提供）

重新出发的Reso致力于成为连接青少年与社区群体服务的平台，并希望持续为广大社区群体与青年义工带来积极影响。赵宣愈说：“我们希望通过举办各类活动，包括乐器教学与学员建立联系，以及针对青年义工的招募活动与团建项目，培养青年的互助与同理心，营造共同社区意识。”

他指出，有兴趣尝试乐器教学但无音乐背景或乐器知识的青年义工，可透过组织的内部活动学习指定乐器的演奏技巧。对乐器教学不感兴趣的义工，则可选择参与媒体团队，负责宣传、活动摄影或设计相关事项，发挥个人所长。

办演出和快闪活动筹基金

服务大众不能仅靠热忱，也要顾及组织营运，如用在乐器教学与内部团建活动的资金。谢丽宣提到，资金主要来自筹办售票“Resound”演出，以及通过社交媒体和举办实体快闪活动如“Reso Space”售卖成员精心设计的组织Ｔ恤等商品。

她说：“ 举办音乐演出的目的亦是作为一种宣传，向众人展示青年有能力筹办活动募集资金，为广大社区群体尽一分力。通过这些活动还能进一步巩固Reso成员的关系，实现我们的目标，在积极从事社区服务的同时，也能拥有相互扶持的青年团体空间。”

去年11月举办的“Resound”实体音乐演出，向众人展示青年有能力筹办活动募集资金，为广大社区群体尽一份力。（受访者提供）

谈到未来计划，赵宣愈透露他们目前正在探讨与更多社会服务机构合作。他说：“我们期望在未来几个月内增加20％到30％的合作机构，拓展新的受益群范围，以及通过更多元的活动吸引更多青年加入我们的团队。”

Reso在上个月（3月）刚结束招募青年义工活动，预计6月会开始下一轮招募。有意了解更多详情，包括如何捐款协助他们为学员购买乐器，可关注Instagram账号@theresoproject和theresoproject.org网站。