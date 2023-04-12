【校果】喝“㗝呸”忆南洋——语特文化之旅

为了让修读H2华文与文学的学生更深入地解本地已故剧作家郭宝崑的剧本《㗝呸店》所处的时代背景及南洋咖啡文化， 2023年3月9日，华侨中学（高中部）语文特选课程师生前往坐落于牛车水的“南洋老咖啡”。此次文化之旅令众人受益匪浅，在心中留下如南洋咖啡般回甘生香的回忆。

在老板林荣南的盛情引领下，我们一行人径直来到咖啡店二楼的“咖啡博物馆”内就坐。咖啡博物馆内古朴典雅的墙壁颜色和古色古香的木质家具，让人一下子穿越回车马喧嚣的1970年代。此外，咖啡馆内陈设了许多富有年代感的复古物件，每件都被赋予了悠久的历史和浓郁的怀旧情怀。

此行之前，学生们对剧本中所提到的“㗝呸”倍感陌生。为此，在品尝南洋咖啡前，林荣南特地向大家说明：“㗝呸”一词翻自马来语“kopi”。有别于西洋咖啡，南洋咖啡会根据不同的配料，如糖、炼乳或淡奶等融合不同的方言而产生不同的名称，如：Kopi O、Kopi Kao、Kopi Pok、Kopi C等，多元文化的魅力可见一斑。

咖啡店老板林荣南的生动讲解让咖啡文化烙在年轻学子的脑海中。（华中提供）

不想让泡咖啡手艺“失传”

通过林荣南幽默风趣的讲解，学生对于传统咖啡店的经营模式、制作过程及诸多典故也心领神会。而后，大家根据自己的口味品尝了不同的kopi。细细品味，浓醇的苦过后竟是流连于唇齿间的回甘与香滑。林荣南说，制作kopi需纯人工炒咖啡豆，倒咖啡时也需将咖啡拉得很高，唯有如此，才能保留咖啡那独有的焦香。

随着林荣南的讲述，传统咖啡店内的情形顿时在学生眼前活色生香起来：三两好友聚在一起手捧kopi谈天说地，悠然地在店内坐上一整天。此景当真是“升堦宜入座，雅室可谈心”。这一杯kopi浓缩了太多过往的情怀与回忆，好似知己好友一般陪伴在一代又一代人身边。

咖啡店走过了情义值千金的时代，见证过不畏艰难的岁月。可悲的是现在大部分老式㗝呸店却因时代变迁而走入末路，愈来愈少年轻人愿意传承这门手艺，对此林老板表示正是因为不想让这门手艺“失传”，不想让年轻人忘记这种老味道，才会坚守至今。

华中语特学生尝试冲泡一壶咖啡。（华中提供）

经过此次与南洋咖啡文化的邂逅，学生了解到正是因为一代代人不断地坚守与传承，南洋咖啡工艺和文化才得以延续至今。相信学生会更愿意去发掘本地文化与传统价值观的故事，对新加坡的文化也有了深刻的领悟与认知。