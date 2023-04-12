【校果】国大中文系网上开讲 调配A+学术论文的秘方

2023年年初，新加坡国立大学中文系学生提前上了一门论文“速成班”。这场由中文系同学会举办的论文讲座，吸引了大约68名本科和研究生线上参与。同学会邀请了两位资深和经验丰富的国大中文系教授，容世诚教授和沈瑞清助理教授担任主讲人，与学生交流和分享写论文的小贴士，让他们在新学期伊始就为期末论文做好准备。

此次讲座的安排新颖，前部分是比较抽象的理论框架，讲座后半部分则是实践环节，以实例进行说明。

第一位出场的容世诚教授开宗明义，以生动有趣的口吻向大家介绍讲座。国大中文系的科目一直都以汉学和汉语为划分，但容世诚教授和沈瑞清教授希望打破汉学和汉语之间的界限，因为学问是互通的，一篇好的论文没有汉学或汉语之分。

容世诚教授认为，写论文必须先有正确的心态。他一再申明大学教育的初心并非职业训练，而是追求“真理”，写论文的意义，就在于为人类创造新知识。他简明扼要地点出一篇好论文须具备的基本条件，包括三点：原创性、严谨性、可言性。原创性分为两种：材料和分析上的原创性。这可以是寻找研究空缺，或是从旧材料中发掘新问题，看出新概念。找到好题目，想到如何从新颖的视角出发，就是成功的一半。严谨性，形式方面要专业，符合学术规范；而可言性，指内容方面要言必有据。

谈及写论文的步骤，容世诚教授用了金字塔的譬喻。（视频截图）

为了让学生易于理解，容世诚教授在谈及写论文的步骤时，用了金字塔的譬喻，最底层先是要定下研究范围，想想自己对什么领域感兴趣。第二步是收集前人写过的论文，“站在巨人的肩膀上”，通过文献回顾，尝试找到问题。

堆砌数据让读者陷入困惑

沈瑞清助理教授提到写论文的两种方式。第一种是从理论出发，然而这不是空谈理论，而是用理论更好地解释材料和论点。很多初学者犯的常见错误便是未能紧密结合理论和材料，导致论点的阐述不理想。他说，学生提出看法或论点时材料不足，文章会变得很空洞无物，必须有实际材料来支撑，才会是一篇出色的论文。第二种数据为主导，顾名思义，以数据诠释论文主题和观点。教授提醒：堆砌数据不仅没有正面效果，反而让读者陷入困惑；要有清晰的观点脉络，才能赋予数据意义。

沈瑞清助理教授介绍了写论文的两种方式——从理论出发、以数据为主导。（视频截图）

撰写论文的三大步骤为：收集文献、文献回顾、文献主题。文献回顾后，题目往往须要调整。若前人写过类似课题，为保证原创性，学生应把题目细化、具体化，或采取综合比较的策略。学生应力争提出新看法，避免老生常谈。

另外，沈瑞清助理教授也提到如何进行文献回顾：学生应竭泽而渔，尽可能收集所有重要的文献，各种语言的文章都应该参考。搜集资料时要从作者出发，到该领域重要学者的网站寻找他的主要思想以及最新综述。

“多读多听多想”

有奖问答环节中，同学们皆抓紧机会踊跃发问。被问及如何突破瓶颈 ，容世诚教授的贴士为“从兴趣爱好出发”，课题也需得是真正令学生愿意琢磨思索的，能保持研究激情很重要。沈瑞清助理教授也认同“兴趣是最大的动力”，学生需要脱离人云亦云的状态，找到自己的领域，方能大放异彩。

国大中文系学生提前在网上上了一门论文“速成班”，在新学期伊始就为期末论文做好准备。（视频截图）

中文系大山学生刘清音说，对如何找到合适的理论感到困惑。容世诚教授认为，理论的作用是让读者看清一种现象，支撑作者的观点，探索课题的新鲜谈法，并非要理论不可。他用十字架进行比喻，上到下是从古到今、东到西是不同地域和文明的色彩。他鼓励学生在完成课业之余，旁听其他学系，了解不同领域研究界的现状。“多读多听多想，只要眼界开阔，遍地是黄金！”

（作者是联合学生通讯员）