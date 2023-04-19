联合学生通讯员迎新 凝聚一堂救大禹

疫情限制放宽，《联合早报》学生通讯员俱乐部时隔三年后重启实体迎新会，3月11日，以 “寻找大禹” 的主题，在报业中心礼堂举办迎新活动。

迎新主题 “寻找大禹”，灵感来源于经典中国神话传说《大禹治水》。来自天、凌、群、锐四个鹰组的少年们，在四大神兽——青龙、白虎、朱雀与玄武的帮助下，拯救被困《山海经》中的大禹，齐心协力对抗洪水。通过这个主题，希望新加入俱乐部的实习通讯员学到团结友爱的重要性。

黑暗迷宫游戏受欢迎

万众瞩目的实体迎新会，少不了多姿多彩的游戏环节。迎新工委设计了许多有趣的团队游戏，让四个鹰组一决高下。不仅如此，迎新会还设计了一个离开报馆出外找线索的 “奔跑吧，通寻员！” 寻宝游戏。通过游戏环节，新旧通讯员拉近彼此距离。为了争夺“最佳组别”称号，大家在游戏中拼尽全力。

以 “穿越黑暗森林” 为名的黑暗迷宫游戏好评如潮。摄影实习通讯员庄凯婷（15岁，莱佛士女中中三）说：“我最喜欢的游戏是 ‘穿越黑暗森林’ ，因为我们都蒙着眼睛，工委在旁制造恐怖氛围，而且还有来自组员的尖叫声。真的很刺激！”

通讯员欢聚一堂，留影纪念。（通讯员摄影队摄）

幕后团队一同摸索共同成长

相较疫情期间的线上迎新，今年线下迎新的工作量相对繁重，筹备时间长达三个月。迎新活动顺利落下帷幕了，背后少不了迎新工委的付出与努力。

迎新总营长庄昕宇（18岁，国家初级学院高二）说：“工委们几乎都没有线下迎新的经验，一开始还担心他们合作和策划时会产生摩擦和困难，但后来发现大家都很团结。筹备过程虽然很辛苦，但很有意思。无论结果如何，工委们在过程中一同摸索，共同进步，共同成长就已经是最大的成功了。“

入选通讯员名单

新闻背景：2022年联合学生通讯员俱乐部招生活动已圆满结束，共收到约250份报名申请。经过几轮作品筛选与面试考核，最终录取98名学生成为写作、美术和摄影通讯员实习生，比上一届88人多，收生人数再创新高。

写作：

郑静萱／长老会中学、江新月／诺雅初级学院、郑睿雯／诺雅初级学院、彭思源／裕廊先驱初级学院、郑慧欣／裕廊先驱初级学院、郑宜暄／莱佛士女子中学、李子菁／莱佛士书院、姚佳沁／莱佛士书院、李佳恩／莱佛士书院、李泽宇／英华自主中学、陈依蔚／花菲卫理中学、邱欣怡／胜宝旺中学、刘子愉／美华中学、于卓含／维林中学、林佳璇／福春中学、梁恬瑄／淡马锡初级学院、陈子卿／淡马锡初级学院、何子琦／淡滨尼美廉初级学院、黄观宁／淡滨尼美廉初级学院、张楷妮／洛阳景中学、陈泱宜／新民中学、蔡恒扬／惠厉中学、赵玮琪／惠厉中学、蔡全财／德新中学、刘芷杉／岗丽中学、门翊霓／岗丽中学、陈瑞恩／尚义中学、刘若渔／安德逊实龙岗初级学院、刘诗婷／培华中学、张爱凌／圣玛格烈中学、封歆怡／圣尼各拉女校、颜宸菲／圣婴中学、卓霜／圣婴中学、江文萱／圣公会中学、黄皓萱／圣公会中学、李洁恩／国家初级学院、林安祺／国家初级学院、刘姝妤／南洋女子中学校、洪湘婷／南洋女子中学校、甄笳彧／南洋女子中学校、史潇宜／南华中学、林可荧／南华中学、赵歆仪／南华中学、陈愿而／南侨中学、孙宇乔／南侨中学、黄千芮／南侨中学、李佩嬣／南侨中学、杨培铎／华侨中学、宋圣光／华侨中学、黎新宇／华侨中学、黄俚菘／华侨中学、周汇智／华侨中学、林泰来／华侨中学、尹若曦／励志中学、卓心恩／务立中学、游然／务立中学、李明璇／公教初级学院、高至均／公教初级学院、谢骐骏／公教中学、陈康芪／公教中学、徐家琪／光洋中学、黄若懿／丹绒加东女校、唐菀喆／丹绒加东女校、罗妙婷／丰嘉中学、曹霈萱／中正中学（总校）、覃紫莹／中华中学。

美术：

黄颂华／圣尼各拉女校、郑欣宇／中华中学、王米佳／南洋女子中学校、柯舒文／南洋女子中学校、柯嘉芙／圣玛格烈中学、何亭立／莱佛士女子中学、黄欣怡／圣尼各拉女校、薛凯文／福春中学、钟沁恩／福春中学、熊琪萱／新民中学、徐梓梵／南侨中学、云晨璐／德明政府中学、卢轩宁／德明政府中学、陈韵旭／毅道中学、石玙琪／义顺星烁初级学院、梁竞月／南华中学、张琴棋／南洋女子中学校、林安慧／南侨中学、张懿暄／南侨中学、徐紫漪／圣婴中学。

摄影：

沈玧萱／圣尼各拉女校、吴瑞恩／圣尼各拉女校、池欣怡／圣尼各拉女校、王柯鑏／共和理工学院、杨胤繁／共和理工学院、曹润芳／莱佛士女子中学、卓佳颐／莱佛士女子中学、郑靖宜／德新中学、郭俊宏／华侨中学、庄凯婷／莱佛士女子中学、刘思辰／维林中学、李怀冰／圣安德烈初级学院。