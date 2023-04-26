以分手收场的情侣，就算再见不是朋友，往往希望能够做到好聚好散。新西兰政府近期倡导名为“爱得更好（Love Better）”的活动，就以协助年轻人正面处理分手问题为主旨。

新西兰有关当局发布一项研究调查提到，年龄介于16到24岁的新西兰年轻人中，约62%有分手经历，其中72％的人因此受到伤害或曾造成伤害，包括经历抑郁或有自残等行为。因此，新西兰政府借由官方推动，在网络平台上发布宣传短片，由年轻人现身说法谈论自己如何应对分手，包括在社交媒体上删除对方的联系，以及鼓励在社交媒体贴文中加入话题标签#ownthefeels，承认自己所经历的伤痛与肯定自我价值，改善处理伤害的方式。

无独有偶，本地最近有个名为“The Ex-hibition”的展览，在咖啡馆Main Street Commissary（81 Rowell Road S208014）举行至4月底，鼓励人们反思与前任男女朋友或昔日友人的感情。主办方透过各种互动装置，包括在留言板上挂着写给前任的信、与其他访客可开启深度对话的提示字条，以及可丢弃与前任相关物品的“回忆垃圾箱”，让人们走一趟情伤疗愈之路。

无论是国外官方政府机构主导的项目或本地民间组织举办的展览，都在鼓励人们学习释怀与向前看。放下不容易，但给自己时间沉淀，身边有好多人其实都与你同行。