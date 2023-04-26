【校果】华中校友会时隔三年首欢聚　千人宴贺校庆

“海天寥廓，云树苍茏，中有我华中……”一曲荡气回肠、传唱超过一世纪的校歌在钟楼前的操场上空飞扬。白发苍苍的他放声高唱之际，不禁闭目回想，那是几十年前的母校，同一片土地，同一首校歌，再睁眼，已是2023年3月21日——华侨中学迎来了104周年建校纪念日。

重投母校温暖的怀抱，唱响校歌之际，仿佛又回到了年少时光。（华中校友会提供）

乐高砌成教学楼模型

校庆晚宴以全体齐唱校歌开场，只见老中青几代校友肃然起立，黑发并皓首，1200余人的声音汇合在一起，传达出独属于华中的雄浑壮阔和历史厚重感。紧接着，中学部学生组成的二十四节令鼓队，以一场气势磅礴的击鼓表演将气氛逐步推向高潮。

晚宴的主宾是国家发展部兼通讯及新闻部高级政务部长陈杰豪，他在致辞中回忆了年少时期在华中求学的轶事。嘉宾们致辞完毕后，乐高艺术家邝家乐学长献上他利用乐高砌成的高中部马蹄形教学楼模型，想必他在亲手拼凑这6000多块小部件的过程中，倾注的不仅是时间、精力和心血，更多的是对母校浓烈的感念之心。

正是这份爱校精神，将那晚的每一个人紧紧地联结在一起。一直以来，华中校友会都是组织校庆背后的主要力量。校友会会长黄龙金受访时说，校友会一路走来不平坦，也曾面对资金不足，几乎到没法办下去的地步；但所幸学长、学姐对母校的拳拳之心，一次又一次地出钱出力，才让校友会挺了过来，且日益壮大。

校友会筹委上台敬酒，晚宴圆满成功离不开他们的辛勤付出。（华中校友会提供）

副会长林瑷婷补充道：“时隔三年，这是我们第一次为实体晚宴按下重启键，意义非凡。好多人许久都没有聚首了，相信都很开心终于有这样的机会。”

然而，要举办规模如此盛大的活动并非易事，另一名负责人杨静萍分享了筹办工作中要克服的挑战：“后疫情时代还是有很多不确定性，开放后也有很多人或出差或出国，我们在处理时需要灵活调整，随机应变。”

值得一提的是，这次晚宴还是有超过一千多人参与其盛，席开102桌，可见风里雨里，都无法阻挡华中人回“家”的脚步。

在晚宴中担任小助手的中四学生理事佘俊贤（16岁）说：“校友强烈的爱校情怀令人感动，我们要向学长、学姐看齐，做到今天我以母校为荣，明天母校以我为荣。”