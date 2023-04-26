19岁的她玩转钩针设计衫裤 吸引海外买家购藏

钩针编织近年大受都市人青睐，很多人借针织活儿减压疗愈，拉萨尔艺术学院学生沈雪琪则用钩针织出怀旧时尚和文化故事，作品还获得海外买家购藏。她告诉《联合早报》记者，网络平台发表作品，自己的设计很快被盗用，因此还不确定未来是否要以设计为事业。

因为买不到轻松熊（Rilakkuma，日本卡通角色）玩偶，16岁中学生上网自学钩针编织想做DIY，从此爱上针线一发不可收拾。她用钩针编出各类时装、古装、饰品、包包，还自己染色纺线，调出令人惊艳且独特的色彩。

19岁的沈雪琪正在拉萨尔艺术学院时装创意专业（creative direction for fashion）读二年级。2022年她以传统衫裤为灵感设计的作品在新加坡华族文化中心主办的“锐·MIX”青年文化节上展览，她也在网上经营自己的社交媒体平台，有作品被外国买家购藏。

沈雪琪说刚开始学钩针时很辛苦，越细的线越难织，手会很痛。问她初学时每天练几个小时，她回答忘记了，只记得每天一有时间就在练习，仿佛着了迷。凭着这股忘我的精神，想必还有天赋，在自学一年后，她以作品集考入拉萨尔艺术学院。

从传统文化和美食汲取灵感

去年新加坡华族文化中心举办“锐·MIX”青年文化节，公开选拔参展作品。姐姐看到后和沈雪琪一起策划，以衫裤主题成功入选，展出七件用钩针编织的衫裤。她说：“衫裤是阿嫲们年轻时穿的衣服，如果用现代视角重新设计会如何？”

小时看过《小娘惹》电视剧，让沈雪琪对娘惹文化十分着迷。图为她设计的娘惹风格衫裤。（受访者提供）

广东话“衫裤”指旧时的一种日常装束，上衣与长裤往往由同一块布料缝制而成，因此得名。沈雪琪设计的七款衫裤有钩针经典图案“祖母方格”，暗合“阿嫲衫裤”主题，也有娘惹风、格子款。她的灵感信手拈来，从水仙花到都市丽人，都能让她脑洞大开。

美食是沈雪琪创作的另一大主题。成长于潮州家庭的她从小喜欢吃各种粿，筍粿、饭粿、红龟粿她都爱。采访当天她拎着一个桃心型的手包，设计灵感那就来自饭粿（又称红桃粿），是上个月刚做出来的新品。沈妈妈说，灵感一来她马上进入状态，这个包八九个小时就完成了。

除了各类服饰、沈雪琪还会把纺线染成自己调制的颜色。很多复合色的名字就很有趣，比如有潮州著名甜品的“芋泥”色，还有“叉烧+菜心”色。她开设一个卖纺线的IG账号，专卖各种“yarn kueh”（线粿），向记者展示时，母女俩笑成一团。

逛淘宝学中文 看古装剧爱上汉服

作为一个土生土长的新加坡女孩，沈雪琪在采访时用流利的华语介绍自己的作品，很多专业词汇如中式服饰中的“盘扣”，连妈妈都不知道。

沈妈妈说，女儿初学钩针是在YouTube上看教程，工具和材料则是在淘宝上网购。“开始她看不太懂向我求助，但我认为这是锻炼她华文能力的好机会，现在她的华语比我还好。”

除了淘宝，沈雪琪也喜欢看中国的古装剧，还是一名汉服爱好者。她用钩针编织设计过唐朝、明朝等不同朝代款式的汉服。她做出的一套格子旗袍，还被美国的一位爱好者购买收藏。

沈雪琪以唐代平阳公主为灵感，用钩针设计的汉服。（受访者提供）

沈雪琪颇有创业思维，除了在IG上商售卖自己染色的纺线，她也在创意经济平台“Ko-fi”上发布自己设计的图案，喜欢的钩针爱好者可以买下她的“配方”，照着指示织出图案，点缀自己的DIY手工。

虽然醉心于钩针编织和服装设计，沈雪琪还没想好是否继续进修并从事这个专业。她发现自己每次在网上发布原创设计，转眼就会被盗用，这让她对设计类职业感到担忧。她平时常常问母亲自己以后做什么，最近还考虑过幼教行业。妈妈则十分开明，她说：“雪琪现在还小，可以多多接触，慢慢探索。无论如何，我希望她从事的工作是她发自内心喜欢的。”