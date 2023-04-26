字食族作者去淡初谈写作

《字食族》的写作顾问“牛油小生”（左）和第三代字食族作者潘靖颖与淡初语特学生分享写作经验。（李健玮摄）

为了推广 《联合早报》副刊《字食族》专栏第八代作者招募活动，《字食族》的编辑部团队、作者于3月23日到淡马锡初级学院向华文特选课程学生介绍这个学生写作项目。

这个由《联合早报》副刊策划推出的学生写作项目自2012年推出，每代选拔六至八名作者，至今已经七代，共46人。《字食族》 专栏的“奶爸”，以笔名“牛油小生”发表创作的早报副刊记者陈宇昕，到场与学生分享自己为第二代到第七代的作者审稿时的趣事，并介绍《字食族》编辑部筛选作者的标准，以及专栏作者的写作范围。

来淡初分享写作经验的还有第三代《字食族》专栏作者潘靖颖。潘靖颖现任《新明日报》记者，曾获金笔奖小说二奖、新华青年文学奖小说金奖。潘靖颖提到，专栏“奶爸”为作者设的一个命题 —— 火星有水。有趣的是，一个如此新颖的题目，两名作者居然选择了相似的切入点，并创作了截然不同的文章！这充分展现了写作的魅力，令学生赞叹不已。学生通过一个简短的问答环节，为活动画上完美的句号。

《字食族》专栏对于写作的效率和频率要求高（编按：即准时截稿、作者轮流执笔固定传稿），对于平常难得有时间写作的学生来说是个很大的挑战。但通过潘靖颖的分享，学生获得启发——写作灵感主要来源于生活。灵感不但来自细心留意自己身边的事物与自己内心的感受，也源自于别人的经历。学生学到了如何通过新闻篇章等摘取情节或素材，用自己对事件的感悟和想象力把别人的故事写成属于自己的作品。

在忙碌的校园生活中，能够静下心来专心写作，这样的机会稀少又珍贵。但无论多忙，记录内心，感怀世界都是人生路上必不可少的篇章。而《字食族》正好为学生作者提供这样一个机会，为作者抒发内心、积极创作留有一席之地。

2023年第八代字食族招募活动，详情请关注每星期三出版的《@世代》。

（作者是联合学生通讯员）