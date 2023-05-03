女承母业 “医”二代不忘初心

医护界不少子女继承父母医者仁心的志向而成为医生。这个母亲节，《联合早报》记者采访两名初出茅庐的医生，了解她们为何与母亲一样选择从医。母亲的身影如何影响她们，克服职业倦怠，或在有所怀疑时没有迷失初心，继续“医”路前行帮助病人。

站在医疗前线的年轻医生要有强大身心，才能长时间在高压环境下坚守医疗岗位。《＠世代》访问了两对医生母女，镜头聚焦在年轻医生的经历，了解她们从医的推动力，也探讨初出茅庐的医生如何看待职业倦怠（burnout）现象，以及对医疗工作的感悟。

职业倦怠考验医疗人员

职业倦怠是近几年来的热议课题，而冠病疫情的暴发更是凸显前线医疗人员须具备的精神韧性。

新加坡国立大学医院内科驻院医生汤慧恩（25岁）透露，从小看母亲行医令她深受启发，但她承认医生的工作时间长，有时连续工作三个星期没休息难免觉得累，工作之余还得花时间做研究提升医疗技能，以及通过教学和社区服务回馈社会。不过，她总是提醒自己莫忘初衷，最初选择从医就是想要帮助他人。她说：“疲累时，我们需要的很多时候只是病人的微笑，或握手时传递的感谢与温暖，就会觉得一切都是值得的。”

新加坡国立大学医院实习医生陈思恩（26岁）自6岁就立志当医生，这多少受到任职医生的母亲的影响，但她坦言在医学院念书的日子并不容易，还曾怀疑所做的选择。她庆幸身边亲友与信仰的支持陪她熬过这段艰难时期，而开始在医院实习后她也渐渐享受这过程。

陈思恩喜爱与病人互动，亲眼见到病人在治疗后健康状况改善，令她感到欣慰。她说：“人体的结构功能十分奥妙，看医生如何通过双手为人们的生活带来积极改变令我深深折服。”

陈思恩的母亲刘毅副教授是竹脚妇幼医院外科系副主席，也是儿科外科部门资深顾问医生。她说：“在我30多年的公共服务经验中，职业倦怠并不罕见。埋头于长时间的医疗工作可能使一些年轻医生迷失行医的初衷。懂得时间管理与self-care（自我照顾）非常重要，各大医院有针对医疗工作者的心理援助资源应充分利用。”

母亲艰苦经历启发了汤慧恩

当医生是汤慧恩自小学的梦想，这与自幼受到母亲洪玉莲医生的耳濡目染有关。汤慧恩说：“我的妈妈是陈笃生医院的健康体检中心主任与高级驻院医生。她常在一家人吃晚餐时分享病人的故事。”

汤慧恩（右）的母亲洪玉莲医生（左）常在一家人吃晚餐时分享病人的故事。（陈来福摄）

汤慧恩指出，母亲洪玉莲医生是在一房式租赁组屋成长，她的姨妈（洪玉莲医生的姐姐）15岁时因患感染性心内膜炎而病逝，这促使母亲更努力学习并且从医，帮助其他贫困家庭。由于经济拮据，洪玉莲医生在念医科时当兼职家教补贴个人学费。后来，洪玉莲医生与丈夫以父母名义设立医疗助学金，自2016年开始帮助有经济困难的新加坡国立大学杨潞龄医学院的本科生。汤慧恩说：“自我懂事以来，了解母亲如何成为医生的经历，让我深受启发。”

汤慧恩过去曾与母亲一起到泰国清莱与缅甸的郊外村庄当义工。参与这些项目使她更深刻体会到医疗服务普及化的重要。她说：“住在较偏远地区的当地人为了看医生，不惜长途跋涉步行六小时到我们的医疗营地。这些村庄除了欠缺医疗资源，有时连基本的日用品如女性卫生棉与衣物、鞋子都不易获得。通过帮助有需要的群体，我也收获许多。”

陈思恩非洲医院当志工

另一方面，陈思恩在今年初拿无薪假，远赴非洲尼日尔当三个月的医疗志工。她在当地加尔米（Galmi）医院协助日常看诊。

与同僚相互学习与行医之余，陈思恩也从当地人身上学习放慢生活步调。她指出，在医院工作时，每周一、三、五下午1时至3时的休息时段，会让医疗人员好好吃饭与小歇。这个午休时段是尼日尔的文化，当地翻译员还会特地提醒她休息，就连原本在等候区看诊的病人也会在这时段逐渐散去。她说：“若在新加坡，我会经常觉得时间不够用，每一分钟似乎都要填得满满的；我在非洲的时间仿佛过得比较慢，尽管大家有很多工作要完成，但人们还是能在回家路上放慢脚步与遇到的熟人聊天，或停下片刻欣赏路旁的花儿或夕阳……感受生活应有的样子。”

陈思恩（左一）在今年初到非洲当医疗志工时，与加尔米医院的同僚合影。（受访者提供）

陈思恩透露，她曾参与加尔米医院的医疗会议，并认识到在资源有限的环境下，引进新药物须经过各医疗部门的讨论，权衡成本效益才能做出决定。不过，在硬体设施的限制之外，当地医护人员与志工会相互帮忙，有时甚至略过不同医疗部门的转介手续，让病患更迅速获得适当治疗，提高医疗效率。

她说：“不同医护环境所面对的挑战各不相同， 如加尔米医院的处事方法未必适用于新加坡，但每个地方都有值得借鉴之处。如何超越医院界限为大众服务，是我通过这段经历正在努力学习的。”

拍摄100对医疗界母女 妇产科医生办慈善摄影展

喜爱街头摄影的安微尼亚山医院妇产内外科专科医生蔡扬，自2022年3月底开始为身边投入医疗服务业的母女拍照。她将所拍摄的100对医疗界母女的合照，以及她们从医的故事集结成摄影书，举办慈善摄影展，为新加坡医药协会慈善基金募款，帮助有经济困难的本地医学院学生。

“医药界母女双侠”慈善摄影展将展出蔡扬医生集结成书的医疗界母女合照。（蔡扬医生提供）

蔡扬医生希望透过名为“医药界母女双侠”（Women Inspiring Women - The Home Edition. Mothers and Daughters in Healthcare）摄影项目，表扬自冠病大流行以来，一直不遗余力为医疗服务奉献的伟大女性，以及鼓励这群受到母亲启发也投入医疗行业的女儿们。

注：可向慈善摄影展工作人员出示此QR码免费入场。（蔡扬医生提供）

“医药界母女双侠”慈善摄影展

5月3日与4日

上午11时至晚上7时

国家美术馆（1 St Andrew’s Road S178957）

4楼 Mezzanine, Supreme Court Wing, Glass Room