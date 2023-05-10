【留学博客】黄俊辉：唯一的不变是变

既陌生又熟悉；既熟悉又陌生。原本以为这次回来完全会有“回家”的那种熟悉感，但这次回来还是不断会发现新事物、产生新观感。

回到北京后，又有一种错觉，既不是“物是人非”，也不是“人是物非”，总之就是一种既陌生又熟悉的感觉。北京首都国际机场仍旧这么偌大，但是国际入境那一侧的人潮明显减少。踏出机场，开启手机上的打车软件，就直接驱车返校。这不禁让我回想起大一那时，和另一名新加坡友人一起飞到北京首都国际机场，我们两个“蒙查查”地一直找不到搭德士的候车厅，上了德士又担心他们不接受现金，知道接受现金后，又担心计程车司机没有零钱……总之就是两个人五件行李，跌跌撞撞地启程到学校。当时的天空也是一样朦胧，堵车也堵得非常严重，这两点北京似乎没什么变化，但这回是我一个人到北京，又再次回到这个既熟悉又陌生的城市。熟悉，是因为车子下北四环的那一瞬间，我不用看导航也下意识地知道即将抵达学生宿舍。陌生，却是因为路上的花儿开始绽放，而且高楼大厦又多了好几栋。

到了宿舍里头，日历还是停留在2020年1月，我当时赶飞机前就把衣服随意地扔在床上，到了2023年，那件衣服仍然守护在此。办理入住时已经大约傍晚五点，我原本已经计划好到附近那几家小吃店用餐，回去再继续收拾。走到包子铺原址，发现大门早已深锁，而且从店铺外的杂物来看，应该是关闭已久。没关系，再往这条路走下去，会有一家补习中心，之后就有一家西安小吃店。岂止，补习中心也因为大环境的变化而倒闭，陕西餐馆早已换成一家韩国炸鸡店……后来就随便到了附近的一家苍蝇馆子吃晚餐，之前总是经过这家店，却从未驻足。这次终于有机会品尝他们家的黄焖鸡米饭，吃了两口后才感叹之前总是从未光顾这家店，终究还是对的选择。