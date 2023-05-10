【校果】在母语双周 感受各族文化碰撞魅力

“母语双周”活动于4月3日至13日再次在安德逊实龙岗初级学院登场，与以往不同的是，今年举办的“母语双周”活动除了让学生多使用母语和欣赏自己的母族文化，也希望能让不同种族的学生亲身体验异族文化，从中欣赏和感受不同文化碰撞下的魅力。

第一周活动的主题是“文化盛会”（Cultural Extravaganza）。为了鼓励学生踊跃参加，学校发了“文化护照”给他们，鼓励他们积极参与各种不同的活动以换取活动贴纸。只要在护照上集满至少两个贴纸，便可在整个母语双周活动的最后一天兑换麦芽糖及杂锦豆（kacang puteh）等零食。来自24/16班的林欣憓说：“我最期待的就是最后一天的麦芽糖，能吃到传统小吃让我特别兴奋。这促使我天天到文化活动展摊打卡，收集贴纸，盼着最后一天可以兑换到美味的传统零食。”

活动包罗万象，包括书法、手工、音乐及益智游戏。其中吸引最多师生驻足观赏的便是4月4日的华乐表演和印族歌曲与舞蹈。学生的精彩表演获得如雷的掌声。对于许多不了解非母族文化的学生来说，观赏表演更有助他们了解不同的文化且与不同种族的学生培养感情。

学生积极地参与活动，以争取在最短的时间内完成绕口令。（安德逊实龙岗初院提供）

令无数学生期待的，则是第二周的“母语绕口令大赛”。比赛连续几天在食堂边一个位置绝佳的角落进行，吸引许多学生前来参与。比赛采用“擂台制”，由一名以最短时间完成绕口令的学生为关主，来吸引更多挑战者。向他发起挑战的学生，则须争取以比他更短的时间完成绕口令。这种趣味性的竞赛营造了欢乐且互相学习的氛围。与此同时，每一名前来挑战的学生，都可以为自己的参赛队伍累计分数，获得第一名则可领取小奖品。最令人惊叹的是，有学生对异族的绕口令感兴趣而信心满满地发起挑战！老师和学生们都竖起拇指为他们打气和点赞。

体会本地拥抱多元文化的内涵

此外，母语部也延续传统，发起了“好书献予你”的阅读活动。学生把阅读一本书后的感想，写在设计精致的明信片上，这些明信片会张贴在展示板上和师生分享。学校的学生互助电台（PSL Radio）也定时在那两周的晨间，播放学生推荐的母语歌曲。其中，学生还点播了朗朗上口的新谣，如《细水长流》及《新加坡派》，得到大家一致好评。这两周的活动也随着创作乐团“Lim Tay Peng”在大讲堂带动学生们参与新谣的演唱下画上圆满的句号。

这次活动的总负责老师陈彬蓉科主任说：“很欣慰能见到同学们结伴热情地参与各项母语双周活动，并且乐在其中。不少同学升上初院就不再修读母语科目了。透过每年母语双周的活动，希望让久未接触母语的同学，再次和亲切的母语‘重逢’，不要忘记母语的美。”

今年的母语双周活动开展得十分顺利。各族学生在轻松欢快的氛围里对母族文化有进一步的认识，也激发了他们想要了解其他母族文化的兴趣，让大家深入地体会新加坡拥抱多元文化的内涵。