【校果】华中田径队用汗水与拼劲 浇灌丰收喜悦

爱校精神在华中儿女一遍又一遍的呐喊声中体现无遗。（华侨中学周思妍摄）

今年，暌违数载的“全国校际运动会”重磅回归，第64届全运会的压轴田径决赛，于4月28日在国家体育馆举行，现场再现声势浩大的盛况。当天午后，运动疆场上迎来了2847名各校高手，其中158名来自华侨中学（华中）田径队，使华中成为参赛者第二多的学校。

各校代表无不拼尽全力，将精彩的竞技过程奉献给观众。（华侨中学梁序嬣摄）

体育馆占地宽敞，足以让多项比赛同时进行。除了跑道上的短跑、长跑和接力赛，场馆两侧也在进行撑杆跳和跳高比赛。下午1时40分左右，原本沸腾的人群突然陷入沉默。随着一声枪响，在起跑线上准备就绪的选手如离弦之箭突然射出。仅用12.49秒，华中选手吴恩雅（高二）便夺下冠军。对华中来说，这是个不错的开端。欢呼声犹如潮水般充满整个体育馆，但也有愣神的学生缓缓抬起头，这才发觉女子A组100米冲刺赛已经结束。

华中啦啦队的助威提振了士气，激励运动员力争在赛场上展现最佳状态。（华侨中学周思妍摄）

可在接下来的1500米长跑中，华中田径队却因失利而落后。正当众人情绪略受影响之际，一阵嘹亮的鼓舞声从观众席前排传出，那是华中独有的“Rock You Cheer”，引领人群喊口号的正是学生理事会。为了帮助所有支持者统一口号，他们准备了许多指示牌。虽然无法亲自上场，但作为华中的传统，从中一到高一的每个学生都会特地到场为选手加油打气。而在前线奋斗的运动员似乎感受到这股气势，在接下来的项目中开始反超，越战越勇。其中女子A组的健将更是在4x100米中以50.68秒的佳绩，把对手抛在后头。

郑淳慧缔造全国校际撑杆跳新纪录

最终，华中田径队不负众望，在多个项目中取得优异成绩。值得一提的是女子A组的赛况，竞争格外激烈，但华中女将沉着应对，稳扎稳打，在这个组别的比赛中获得八个冠军，六个亚军以及四个季军，最终凭213总分荣登榜首。其中最引人注目的是郑淳慧（高二，18岁），她以惊人的3.37米刷新撑杆跳的最高纪录。

郑淳慧赛后受访时，仍难掩喜悦之情：“我打从练习撑杆跳以来，就一直抱着缔造纪录的愿望。这次创下全国校际比赛的新纪录，也实现了代表新加坡出征国际比赛的梦想，我感到既兴奋又感恩。训练的过程确实艰辛，然而一切的努力都是值得的。我很庆幸能有机会为校争光，也十分感激所有帮助我并相信我的人。”

华中大家庭的鼎力支持永远是田径队最坚强的后盾。 （华侨中学提供）

比赛结束后，一首雄浑豪放的《满江红》 响彻整个体育馆。那是华中师生迎接勇士的凯歌。“待从头，收拾旧山河，朝天阙。”荣誉、掌声、鲜花、呐喊与希望在前方，华中田径队，义无反顾地向前冲吧！