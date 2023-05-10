【校果】学生走入社区　保护环境共造绿色未来

3月25日，星期六的早晨，巴西立与淡滨尼社区热闹非凡，淡滨尼美廉初级学院这天一早举行了“德育在于行动”环保与清洁活动。在活动中，学生打扫组屋的公共空间，宣传环保理念并协助居民分类回收物品。学院希望借此活动让学生体会清洁人员为社区所付出的辛劳，也让他们为环保尽一分力，向居民宣导正确的环保观念，提倡良好的物品回收和节约用水的习惯。

体会清洁工人打扫的艰辛

新加坡曾被评为“亚洲最干净城市”，而根据公共卫生理事会统计，这美名背后是5万9000多名每日辛勤劳作的清洁工人。然而，他们为社区所作出的贡献却往往被人们忽视。这次的环保活动让学生组队，在组屋之间穿梭，捡起地上的垃圾，清理和擦拭电梯、楼道扶手、邮箱，并收集被扔在组屋角落的可回收电器。平日忙于学业的学生很少注意到社区环境的清洁卫生，通过这次活动，学生发现在组屋区的一些角落有不少垃圾，如烟头、食物包装和厨余。这不仅大大影响了社区的美观，还为蚊虫提供了繁殖的温床，成了环境卫生的隐患。

学生忙着擦拭组屋区的邮箱。（淡滨尼美廉初级学院提供）

打扫卫生听起来简单，但在闷热的环境中不停弯腰拾取垃圾，来回擦拭公告板与扶手实则十分耗费体力。此外，从成堆的废品中辨别哪些可以回收、如何回收，也是学生们面对的一项不小考验。活动结束时，学生个个满头大汗，切身体会清洁工人每日的工作流程之余，更对他们为社区所挥洒的汗水多了一分尊重与感激。

学生努力宣导 居民积极参与

要鼓励全民为保护环境而努力，宣传教育至关重要。除了打扫公共空间，淡滨尼美廉初级学院学生还肩负着节约用水和回收分类的宣导工作。他们在向居民讲解有关节约用水的知识与方法后，让他们尝试解答相关的线上问答，完成后便可获得由公用事业局送出的一份礼品。

学生向居民解说与水资源开发和保护相关的资讯。（淡滨尼美廉初级学院提供）

此外，学院在进行这项环保活动之前，已通过社区组织宣传物品回收的资讯，鼓励居民收集家中可回收的物品，在这一天带到回收站让学生帮忙分类。社区的居民反应相当踊跃，令人鼓舞。学生将居民带来的物品分成六大类：纸张、塑料、金属、玻璃、电子废品及衣物，分别放置在相应的回收箱。

议员分享环保措施

这一天，永续发展与环境部兼人力部高级政务部长许宝琨医生与白沙—榜鹅集选区议员沙礼尔亲临现场，向学院的师生与居民分享了新加坡政府近两年实行的环保措施，例如利用新加坡气候特点，通过在屋顶安装太阳能板为组屋区提供照明所需的电源和回收雨水清洗组屋。

议员沙礼尔（左一）与师生分享新加坡已实行的环保措施。（淡滨尼美廉初级学院提供）

负责策划的李淑慧老师受访时说，这次的活动灵感来自2030新加坡绿色发展蓝图。主题名为“回收再循环，创造绿色未来”，正是响应新加坡零废弃运动的号召。她希望学生能通过这次的活动有所启发，成为保护环境的大使，携手居民迈向零废弃的目标。

参与筹划的学生领袖叶荣芳认为，和以往收集旧报纸的活动相比，这次的活动让学生与居民有更多的互动。为了向居民宣导相关的环保知识，学生必须先对所传递的信息有深入的了解，无形中提高了他们的环保意识，鼓励他们以实际的行动为环保献一分力。