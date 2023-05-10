字食族走进义安理工 文学世界照见真实自己

《联合早报》副刊编辑部团队和两名历届《字食族》专栏作者走进义安理工学院，后者分享创作历程：林艺君自比“自蚀族”，称创作是侵蚀灵魂的过程；孙靖斐则把专栏写作的意义比作“树洞”。

如果说文字是一面镜子，那么写作的过程，对写的人来说，就像在照镜子。即使在疾步前行的时代，仍有热爱创作的年轻人，共同思考着：在这个时代，我们为何写作？

为招募第八代专栏作者，《联合早报》副刊专栏《字食族》日前来到义安理工学院，通过讲座与中文系学生畅聊写作的意义。讲座由《字食族》 专栏“奶爸”、早报副刊记者陈宇昕主持，邀请到第四代专栏作者林艺君，第五代作者孙靖斐，以及《取火》IG美编陈敏怡分享关于创作、灵感、青春与成长的感悟。

字食族团队来到义安理工学院，与中文系学生畅聊写作的意义。（邝启聪摄）

林艺君：文学是挖掘秘密

“这一路专栏写作的旅程，我发现自己越写越诚实，越写越坦然，看待社会也会有不一样的角度”，林艺君在分享写作心声时说。她曾获新加坡金笔奖诗歌首奖，现任《新明日报》记者。

第四代专栏作者林艺君分享说，文学创作是让人生变得很诚实的过程。（邝启聪摄）

大学时加入字食族，当时林艺君觉得专栏作家很酷，而且好友潘靖颖“已报名入伍”，她抱着要“比比看”的心态加入。“我觉得文学创作就是挖掘秘密，讲自己的秘密，看别人的秘密，整个过程就像是在照镜子，不断剖析自己的内心，认识这个世界，是一个慢慢对人生变得很诚实的过程。”

在生活中寻找秘密，可以具象到对人心的洞察，好的坏的，毫无保留。林艺君举例说，从小写作文都会写“扶老奶奶过马路”的故事，后来仔细想想发现这是件很吊诡的事。为什么扶老奶奶过马路就一定会被人看到呢？是否因为留意到有老师在旁边，为了营造好学生形象才去做这件事，希望得到老师称赞。与单纯扶老奶奶过马路的行为比起来，如果有了多一层基于人性的思考，人物形象就会更加立体、鲜明。这就需要创作者真实坦率地面对人性，面对自己的内心，“一直不断地向自己发问，也试着解答以看到更广的视角，这就是文学精彩的地方，我希望在创作中写出这些东西。”

林艺君说，从自己的记忆、欲望和渴望中，挖掘有关人性的秘密，“秘密的出口就是要看到一个浑浊不清的自己。”她将字食族比作“自蚀族”，“创作是侵蚀自己灵魂的过程。认识自己的过程是痛苦的，承认自己的邪恶是件不容易的事，每个人都会自私地希望我先好，世界再好。写作过程并非愉快或痛苦，我只在享受挖掘自己是个怎样的人。”

孙靖斐：将情绪埋进“树洞”

孙靖斐是第五代字食族作者，现任《联合早报》副刊记者。从学生时代开始写专栏，她感慨道：“年轻人写的散文和成熟作家虽有所区别，但那个单纯的状态再也回不去了，以专栏的形式保存下来是一种定格。”

第五代字食族作者孙靖斐说，年轻人写的散文虽有别于成熟作家，但那个单纯的状态再也回不去了。（邝启聪摄）

她的书写关于感情、旅行，抑或是一种情感宣泄。“生命中面对生离死别，不知怎样跟人分享，书写可以是很好的情绪疏解，写完后会看开一些，放下一些。”她把专栏写作的意义比作“树洞”，“像是去到一个不平常的空间，对树洞说了很多无法对外人道的话，讲完了盖起来。”

最近她也在思考，写专栏和在社交媒体写心情日记有何不同？虽然发在社媒上很多朋友看到，可以收获点赞，但专栏似乎有着某种独特的仪式感，面对的对象不同，“有人去认真阅读你的文字，给你提意见，这是种蛮珍贵的体验。”

本地文学以不同形态传承创新

社媒时代，对于创作与文本的定义愈发多元。两年前《取火》IG正式上线，由一群热爱文字与设计的年轻人组成创意团队，从《字食族》稿库中精选好句段落，加入一些插画元素，做成图文设计。就读于国大中文系的陈敏怡分享美编心得，也在现场做了个小调查，了解年轻人的创意习惯。她请在进行文字创作，喜欢图像创作的人（手绘、电脑绘图），喜欢影像创作（抖音、小红书）的人依次举手，参与不同媒介创作的人数从文字到多媒体依次递加。

《取火》IG美编陈敏怡分享设计作品。（邝启聪摄）

作为当天讲座听众，来自义安理工学院中文系的学生代表黄嘉怡（19岁）用“创新、传承”，形容对“字食族”的印象。“他们在努力传承着新加坡文学，与前辈的文人不同，年轻一代有自己独特的视角，包括像现代流行文化的内容。通过《取火》这样的平台在社媒传播，让新加坡文学通过不同形态得以传承和创新。”

义安理工学院学生代表陈玮英（左）和黄嘉怡分享讲座听后感。（邝启聪摄）

另一听众陈玮英（18岁）说，最触动她的部分是“真实自我”的写作观。“自己在写作时总会纠结写什么，如果写比较内心的秘密，会担心别人看到怎么想，因为顾忌不敢创作。”她用“发掘”一词形容字食族，“发掘自己，发掘社会，在探索自己的同时也在探索世界。写出来内容可以让和你有同样处境的人产生共鸣，也能让正在迷惑、迷茫中的人看到，觉得有一个答案或参考的例子。”