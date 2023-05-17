字食族招募新作者　第七代字食族谈字食族

王璐琼：以最细微的角度去探索

你会推荐喜欢写作的学生作者参加字食族企划吗？当看到这个问题，脑中便闪过一堆思绪。如果问我最想拥有什么能力，那就是在每个被打动的瞬间，把一切抽象的感受化为文字，捕捉并收纳起来。虽然听起来像是天方夜谭，但这样的能力可以通过后天的练习获得，而字食族恰好提供了一个锻炼的平台。

尽管目前的我还未能达到那个水平，但我可以提供一些加入字食族后的场景：看着自己和同伴的文章，发现那些困扰着自己的思绪，有人也在拼命尝试着解开；参加字食族的户外活动，跟着小船在海面上的摇摇荡荡；午后喝着饮品谈论着世界各地的冒险。这些看似破碎零散的片段，都组成了推荐加入字食族的原因。

你会发现文字的力量。除了把自己的忧愁洋洋洒洒挥霍在白纸上，我们还可以创造其他人的故事，述说社会上隐藏于光彩之下的故事。文字慢下来的速度，穿越了社会的快速发展、AI的快速生成，一步步踏进了内心。文字的收益是缓慢的，但又是庞大的。

“凡事入门最难”，这句话用来形容字食族也不为过。文字通常会展露一部分的自我，在未知的读者面前剝开自己很难，逼迫自己提笔想题材更难。在写的过程中，也会焦急担心，觉得已经没有什么内容可写了。但写作不该是即兴创作，而是一种沉淀。所以每完成一篇，就会更理解自己，也会收获发表后的自豪。

文字振聋发聩，而写作就是一个拼图游戏，在无数的词汇中挑出最符合语境的符号。字食族会让你以最细微的角度去观察一切、理解和思考。所以，加入我们一起探索吧！

吴佳芮：那又是一种怎样奇妙的缘分

字食族第一次见面的那天正巧是我的生日。蛮有缘。

字食族的大家都喜欢写作，很细腻，风格迥异之间又带着点相同的人文关怀，就颇有些古人以诗会友之意了。在这样一个包容的集体里，我有了一种放松感——无论是网上、写作过程中，或是现实生活中同大家一起出行。在一个被错综复杂的社会关系裹挟的时代里，我几乎有些渴望以文学为枢纽的友谊了。

所以于我，参与字食族的意义不仅仅是写作，更是认识志同道合的友人。我与一名同校的字食族朋友后来又一起用课余时间参加了华文广播剧比赛，一起讨论剧本的过程非常有趣非常崩溃，最后居然还得了个奖；和上一届的学长也聊了很多奇奇怪怪的话题，比如读耽美文的代入感，哈哈……还有同另一个朋友一起恐慌地在魔鬼岛趟海，踩着沙砾海绵小海螺以及不明生物，担心大水母会不会来蛰我们……

字食族更加加深了我对写作的兴趣，将私密的文字与心境公有化，如逢知己。如果有人放学或下班回家后翻开报纸，恰巧读到我的故事，有一泓说不清的情感涌出来，那又是一种怎样奇妙的缘分呀。

招募第八代字食族专栏作者

2023年第八代字食族招募活动，邀请2023年念中三至大学二年级学生报名，第一轮选拔欢迎老师推荐和学生个人报名，传作品参与初选。

“字食族”是《联合早报》副刊策划的校园写作项目，自2012年开始推出，每代选拔六至八名作者。

请电邮至zbAtGen@sph.com.sg，subject注明：应征第八代“字食族”作者，并附上以下资料。 报名截止日期：6月4日（星期日）。

▲至少两篇近期创作的文艺作品

▲一张全身照

▲用一句话形容自己（20字为限）

▲个人资料（包括中英文姓名、年龄、出生地、学校、年级、星座、兴趣、联络电话）

通过初选的学生作者将进入第二轮选拔，参与特别企划活动，交出作品。详情请关注每星期三出版的《@世代》。