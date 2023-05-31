【校果】作家分享创作心得　结一场文学情缘

2023年3月31日（星期五），南洋女子中学校举办了一场文学讲座“结一场文学情缘”，分别邀请了作家尤今、周德成、陈志锐、梁海彬和周天派来给参与讲座的老师和学生，主讲和文学相关的课题。通过举办这次讲座，希望能够激发学生对华文文学的兴趣，提高学生的华文文学鉴赏能力，并发掘他们的创作才华。在这两个半小时内，来自不同学校的学生因对文学的热忱而齐聚一堂，向文学界的前辈学习。

本地作家尤今的讲座内容让学生受益匪浅，也让大家明白为什么用心去感受会带来不一样的答案及无穷无尽的素材。（南洋影音学会摄）

上半场的讲座由本地作家尤今开场，她说：“创作是透过心眼，将生活观察所得的点点滴滴，化为笔下的亮光，照亮读者的精神世界。”要想让笔下的作品熠熠生辉，就要学会用心观察周围。创作大门的钥匙，就掌握在用心体会者的手中。她和我们分享了小品文。文章并不长，约千字左右，大多数时候是用来分享生活经历的。尤今让学生们意识到，短如小品文的文章，也能有深刻的道理。例如：职业不分贵贱，机会教育是老师给学生的武器，定下目标就要全力以赴等。尤今的讲座内容让学生受益匪浅，同时也让大家明白为什么用心去感受会带来不一样的答案及无穷无尽的素材。

本地诗人周德成展示了组屋楼下的一些摄影作品，让学生们认识到，即使是很日常的东西都可以很美丽。（南洋影音学会摄）

本地诗人周德成向学生们介绍了几个很有意思的理念。诗歌就像三合一咖啡一样，是文字精华，用着最简短的文字，表达出最重要的亮点。他介绍了一名南中毕业生由诗歌改编的歌曲《一件件心事都挂于晾衣绳》。他也展示了组屋楼下的一些摄影作品，让学生们认识到，即使是很日常的东西都可以很美丽。周德成也介绍了《用整个白天使黑夜安静》《恋人絮语》《乃领悟》等诗作让学生们欣赏。

下半场小说工作坊的主讲作家是梁海彬。他用有趣的活动，生动地让学生们理解他所想表达的，包括用不同的方法让学生们说故事，让大家理解创作是无处不在。他还举了许多作家如金庸、海明威、刘以鬯为例子。梁海彬也介绍了短小说，并表示它越短越难，也提醒学生们切忌写得不明不白。在讲座的结尾，梁海彬说：“你看花的方式，叫做诗。我发现，便有了故事。”这句话让学生们意犹未尽，也为这场有趣的讲座画上了圆满的句点。

短短数小时的活动时间，学生们不仅找到了新的方式来欣赏文学，还与他校的学生建立了友谊、创造了记忆。（南洋影音学会摄）

一个风和日丽的早晨……作家周天派的诗歌工作坊就此开始。明明是讲诗歌，为什么会有我们常用的作文开头呢？周天派以幽默风趣的提问开始，让学生参与讲座。“玫瑰换了个名字，依然……？”他也鼓励学生们写作时不要被框框限制住，要想如何用心感受，才能真实地表达情感。要捉住灵感，要细心观察与感受，收集素材，写草稿。要创作一首好的诗歌就首先要打动自己，不要陈腔滥调，人云亦云。此外，他也介绍了许多佳作，例如聂鲁达、海子等人的作品。

这一系列讲座让大家获益匪浅。短短数小时的活动时间，学生们不仅找到了新的方式来欣赏文学，还与他校的学生建立了友谊、创造了记忆。喜欢上文学是一次的缘分，但爱上文学是一辈子的感情。