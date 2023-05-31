【校果】久违线下晚宴　义安理工毕业生化身童话人物

随着毕业季的来临，义安理工学院人文与社会科院首次为应届毕业生举办了一次特殊的毕业晚宴。

时隔三年，防疫措施放宽。“毕业” 也从前几年的各类 “线上毕业” 模式返还线下。除了常规毕业典礼，2023年，义安人文学院也为应届毕业生筹办了一系列毕业季活动，如运动日，项目就包括各类体育活动赛事及远足活动。

在所有毕业活动中，最令人期待的便是今年（2023年）首次为应届毕业生举办的毕业晚宴。光彩熠熠的宴会厅里，毕业生依照主题 “梦幻童话” 盛装打扮。除了 “公主” 与 “王子”，会场内也出现了如小黄人、独角兽、女巫等造型，可谓创意十足。晚宴上，六大科系罕见齐聚一堂。人文与社会科学院院长方淑燕以及各系主任、讲师也莅临现场与毕业生欢聚。

人文与社会科学院院长方淑燕为毕业晚宴开场致辞。（作者提供）

随着晚宴正式开席，主持人在台上带动气氛，邀请毕业生一起参与小游戏及众人翘首以盼的抽奖环节。此外，新晋舞团Heist Team 和中文系应届毕业生林颖萱也展现了他们的才艺，以轻松利落的舞蹈和充满力量的演唱赢得观众热烈的掌声。

舞蹈团Heist Team呈现自编舞蹈曲目，台下观众掌声一片。（作者提供）

晚宴逐渐来到尾声，一段用照片和视频组成的蒙太奇出现在大屏幕上，引起毕业生阵阵涟漪。讲师们也录制了小视频，向毕业生表达自己的祝福，令人热泪盈眶。

“做个有爱心有良心的读书人”

“毕业季” 特办系列活动的策划团队是来自人文与社会科院各个社团的执委。参与这次策划的梁婧盈（义安理工学院三年级）负责这次毕业活动的采买。她表示，最喜欢的部分便是抽奖环节的采买，因为过程中总能想到学长学姐开礼物时的欣喜。不过，梁婧盈也说：“ 因为缺乏经验，团队里大家都精神紧绷，老师们给予的责任和信任很大，也让我们相当惶恐，非常担心活动中的哪个环节会出现纰漏。”

中文系主任康格温博士告诉毕业生，希望他们毕业后不要停止学习，继续保持探索世界的好奇心，对生活的热情。他说：“凡事要多看多听多思考，不随波逐流。不要浪费时间，把握时间去交真心的朋友，带着开放的心去观察、去体验。永远记得老师告诉你们的三件事：礼貌、诚实、正义，坚持做一个有爱心有良心的读书人！”

（作者是联合学生通讯员）