“新空下”新谣音乐营　音乐人帮学生找调

“新空下”全国学生新谣音乐节音乐营于5月20日和21日在新加坡理工学院举行，吸引了约360名中学、高中、理工学院和大学生参加。

本地知名音乐人林倛玉、张乐声、韩睿君和林思彤为学生开班授课，传授作曲、填词、歌唱及舞台表演技巧。

林倛玉的作曲入门课让前来参加音乐营的学生受益匪浅。来自华侨中学的郭俊锋（15岁）和徐辉耀（17岁）都表示，林倛玉分享的一些和弦用法与创作建议非常有用。此外，两名学生都觉得自己在作词方面比较弱，而张乐声在填词课上讲授了丰富的修辞手法对提高写词能力很有帮助。

年纪最小毫不怯场

来自培华中学的吴彦萱（13岁）是本次音乐营中年龄较小的学员，但她毫不怯场，音乐营的课堂小活动她都踊跃参与。她说，本次在韩睿军老师的课上收获最大，“我知道了该怎么展示台风，在舞台上要如何跟观众交流。”

李欣融（22岁）是新加坡国立大学中文系的三年级学生，她自中学三年级就开始参加“新空下”新谣歌唱及创作比赛，是“新空下”的忠实参与者。她2019年也参加过“新空下”音乐营，她说：“音乐营作词作曲唱歌表演都会讲到，非常全面，今年知道开营后就想一定要来参加。”

参加音乐营的学生，来自不同的学校，年龄差异也很大，但每个人都积极参与音乐活动，不怯场、勇于展示自己的才华，也不吝惜给他人掌声和欢呼。

在音乐里尽情书写青春

20日下午，林倛玉和张乐声给了学员们一个小时的创作时间，作曲填词，学员们在音乐里尽情书写青春的苦闷、希冀和梦想。其中徐辉耀以成熟的舞台风格和演唱技巧赢得了全场的掌声，郭俊锋作曲的一首《茶王》也在众多作品中以独特的风格脱颖而出。

21日中午，为学生做基础歌唱培训的林思彤邀请学生上台表演，并现场“看诊”，帮学员们找到合适他们的“key”（调高），发现他们演唱歌曲时的问题。这个环节唤起了学员们极大的热情，主持人颜毓添再三控制排队人数，也无法阻止学生排起长长的队列。

2023年“新空下”全国学生新谣音乐节音乐营全体大合照。（特约摄影陈福洲摄）

为配合“新空下”全国学生新谣音乐节2023，主办方推广华文学习委员会今年特别增设了“你最喜欢的歌词是？”送奖活动！通过bit.ly/cpcll-lyrics-contest参与，20名幸运儿将有机会各赢取10元星巴克（Starbucks）礼券和四张“新空下”大决赛的门票。送奖活动截止日期为2023年6月3日。

“新空下”新谣歌唱及创作比赛已开跑，可浏览go.gov.sg/xkx2023和xinyao.zaobao.com“新空下”专题页面，了解更多详情。