【校果】八年磨一剑　驰骋国际赛场——访击剑国手杜昀韬

相信每个少年心中都有一个武侠梦，御剑乘风来；但是随着年龄的增长，谁又能真正实现它呢？击剑国手杜昀韬做到了。八年磨一剑，纵横三万里，3月5日，他和队友助我国在在乌兹别克斯坦举行的亚洲青年暨青少年击剑锦标赛中首夺少年组花剑团体冠军。

梦想在杜昀韬幼年时期已悄然萌芽，并伴随着他成长。（张红实摄）

杜昀韬的故事始于大巴窑战备军人协会（SAFRA）俱乐部。当年那个趴在四楼玻璃门前，定睛观看他人击剑的八岁小男孩，可能永远想不到自己的人生轨迹自此会有翻天覆地的变化，他很快就爱上了这项运动，并开始踏上日复一日，年复一年的磨炼之路。当时的他恐怕不会想到这项运动将带他走出国门，驰骋国际赛场。

眼前这个意气风发，朝气蓬勃的少年，其击剑之旅可不是人们想象中的一帆风顺。2020年，在疫情带来的诸多限制底下，杜昀韬的训练大幅度减少，一连数月都无法进行实体训练。对此，他坦言当时很迷茫，甚至对一直以来为之而努力的梦想产生了怀疑。所幸经家长和老师的鼓励，他从自我怀疑中走了出来，重新找到动力。秉持自强不息，不忘初衷的精神，他恢复当初的自信及状态，最后还获得国家少年击剑队的青睐，得以在更高的竞技场上展现自己的天赋。

与世界级好手较量 进步神速

逐梦的同时，杜昀韬不忘在学习中找到平衡。谈到这点，他提及偶像格雷克·迈因哈特（Gerek Meinhardt）。作为学业优秀的医学生，课业忙碌不在话下，格雷克除了常年保持极佳的击剑水平，还代表美国出征奥林匹克运动会。目前就读于华侨中学中四的杜昀韬本身是双文化特选课程的学生，要学习、训练两不误，同样不是易事。为此，他特别感谢老师、同学和校方的鼎力支持：“比赛期间，我无法回校，老师会及时把学习资料挂上网供我自学，同学也会热心帮助我，这使我的功课不会落下。”

杜昀韬（左二）与队友全力以赴，为新加坡赢得亚青赛少年组花剑团体赛首枚金牌，载誉归来。（新加坡击剑总会提供）

杜昀韬也很感激新加坡击剑总会提供他参加国际赛的机会，通过跟世界级好手的较量，他进步神速。据他观察，欧美运动员的体力相比之下更持久，亚洲选手的优势则是速度。通过一场场的比赛和一次次的切磋，杜昀韬的技巧和经验越来越丰富，但他从未因此而自满，而是谦虚地表示自己还有很大的提升空间，还有很长的路要走。

剑术精湛，胸怀梦想，杜昀韬在成长的路上如侠客般勇闯江湖，仗剑天涯。正所谓“莫愁前路无知己，天下谁人不识君？”相信在未来杜昀韬一定能实现自己的壮志！