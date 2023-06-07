【留学博客】邵馨宁：非如此不可

离家几年再回来，也只是越来越觉得匪夷所思的事情这世界上哪里都不缺。只是东北有它自己独特的魔幻而已。

提起我的家乡，曾有人因为它有点蒙古风情的名字问我“你们出门骑马吗”，我说骑啊，我家小区没有停车场，都是马厩，早上随便挑一匹就骑走了。外卖都是骑马送的，手机就插在马鬃里。

翻译沈阳作家双雪涛的小说时，我还不是特别理解为什么最近大家都喜欢把中国东北地区和“魔幻”联系起来。离家几年再回来，也只是越来越觉得匪夷所思的事情这世界上哪里都不缺。只是东北有它自己独特的魔幻而已。

比如在夜市，两块钱的烤玉米三块钱的肉串，五块钱就能玩到天亮的套圈打气球，人们对美好生活的向往一一在这里被实现。最近出了一种新玩法，给你纸笔，如果你能从1正确写到500，全场毛绒玩具随便挑。我还真见过有人在那里坐着写的，一笔一画颇有超然物外的仙气。旁边烧烤摊的大叔抹了把汗，背过去从兜里掏出一个小白瓶，一仰头把药片干吞下去，转过来接着烤今晚的第501个串。对面要买烤串的俩人不知道因为是谁插队吵起来了，也听不清在吵什么，因为后面有个露天的酷炫卡丁车，入口两音响放着动次打次的社会摇比广场舞还震天响。让人心潮澎湃的节奏下整个场地里却只有一个人，戴着鸭舌帽，直视着前方，一言不发，窝在和成年人体形极不协调的迷你卡丁车里铆足油门，在马达突突声中冲破夜色，末日飞车一般的壮烈。快到路尽头时他一个猛打方向盘原地漂移，又朝着来的方向飞驰而去了。