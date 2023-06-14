拍卖图书　传递快乐　

第三届早报文学节主办的“读家拍卖会”于6月3日举行，吸引超过30位爱书者参与，共成交超过50余本书；场面欢腾，叫价声此起彼落。参与者来自各年龄层，拍卖的书籍种类繁多，从童书到世界名著，大家都能标下心仪的书。这些拍卖书籍不仅将书友们的心连在一起，也收获了别样的阅读风景。

你的家中是否有许多压箱底的书，却舍不得扔掉？

“读家拍卖会”或许能帮你解决这个难题。对许多人来说，图书包含珍贵的回忆，舍不得当垃圾般丢掉。它像是张永不过期的船票，把书传送的同时，他人也能登上你登过的船，开启新的旅途，享受你曾享受过的幸福。

第三届早报文学节“读家拍卖会”于6月3日圆满结束。此活动由《联合早报》副刊与学生义工团，连同本地作家梁海彬、UFM100.3 电台主持人张承尧合作举办。拍卖会在报业中心访客厅举行，共成交超过50本书，参与的读者有30多人。

学生义工会在中午12时抵达报业中心，为此次拍卖会布置场地和登记。“估算师”梁海彬则在下午1时开始为读者带来的书籍估算价值，从100书币到500书币不等。下午3时30分，“读家拍卖会”正式开始。在拍卖过程中，图书由卖家介绍给在座的买手。拍卖市场总流通5万书币，每本书以底价100书币开价，百为单位加价，在三次确定后一锤定音即为成交。

联合学生美术员陈敏怡为 “读家拍卖会”设计的拍卖专属百元书币。（龙国雄摄）

每本书都有自己的历史

本次活动的参与者来自各年龄层，拍卖的书籍种类繁多，从童书到世界名著，大家都能拍下心仪的书。这些拍卖书籍跨越年龄和背景，将书友们的心连在一起。

陈文坪（左）以400书币拍出自己创作的《偶写间议》。（龙国雄摄）

华侨中学中二学生通讯员黎新宇说：“当其他参与者上台分享他们所带来的书籍时，我可以迅速了解每本书的大致内容，决定是否要买那本书。在这次的活动中，我还有机会与其他参与者交流阅读心得，分享对同一本书的不同见解，这让我能更深入了解这些书籍。”

政治评论集《偶写间议》由作者陈文坪亲自介绍并卖出。不久前出版的《偶写间议》囊括了作者从1980到2010年在《新明日报》和《联合早报》发表过的评论文章。即使过了许多年，谈起当年的新加坡政策时，他记忆犹新，滔滔不绝地与读者交流。在介绍这本书时，他表示希望自己所做所说的能帮助国家变得更好。

学生通讯员洪湘婷（左）成功标得黄女士收藏半世纪的《飘》。（龙国雄摄）

其中，最旧也是估价最高的一本书是黄女士所带来的《飘》。书主收藏超过50年之久，陈旧的靛紫色封皮包裹着厚厚的淡黄书页，保存半个世纪的世界名著，装在塑封袋中让买家端详。拍卖全程十分激烈，叫价声接连不断，每个读者都抱着敬畏之心，想购得这本“宝贝”。最终被学生通讯员洪湘婷以2300书币的高价标得。洪湘婷说：“《飘》是世界名著，有文学价值，再加上如此老旧的版本，收藏起来挺有意思的。这本书很旧，一不小心内页可能会掉出来，要阅读时再小心翼翼拿出来。”

全场成交最高价为5000书币，是台湾出版、日本著名诗人谷川俊太郎《一个人生活》。虽是谷川俊太郎的日常随笔，但推荐者对书中故事的介绍，引起了众多学生读者的好奇心，在拍卖会即将结束的快标阶段给人留下了深刻的印象。

拍卖图书好评如潮

在将近两小时的激烈竞拍后，“读家拍卖会”在欢声笑语中圆满结束，以现代作家的散文集和小说尤为抢手。读者们收获颇多，欢心地抱着书籍离场。

南洋理工大学中文系大一学生陈苇轩说：“每个人介绍自己的书时，好像对他们的书都很有感情。如果得到别人之前拥有的书，而今这本书属于自己的，像是一种传递，这是对书的尊重和爱护。”

一些读者因为没有拍到喜欢的书，留有遗憾。也有少数人认为自己的书籍没有卖出个好价钱，无人认可而觉得失落。每本书的价值由现场读者决定，由于现场人数有限，一些“无价之宝”或许在他人眼中只是平平无奇的纸张，但这些平平无奇的纸张也能摇身一变成为抢手的珍品。只要你不怕分享，在卖出好书时，也能同时收获好书。