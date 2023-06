【校果】重返校园喜相聚　安德逊实龙岗初院师生绘出满满回忆

2023年5月6日是挺特别的一天。安德逊实龙岗初级学院校园早上9时开始人头攒动,很是热闹。原来,当天是学院的返校日,到访者共有1000多人,其中包括2022届毕业生、往届校友及曾在校任职的学校领导、老师和工作人员。

这次的返校日沿袭以往的传统,由两个部分组成。第一部分是为2022届毕业生举办的颁奖典礼。欢乐气氛弥漫了学院的大礼堂。院长王有成在颁奖典礼上说:“恭喜在座的领奖者、老师和家长。你们的努力取得了让人引以为傲的成就。我院在这五年里已经在学术和非学术领域方面取得不错的成绩,相信在未来的日子里学院会百尺竿头,更进一步!“

现任院长王有成和退休的前院长曼诺加兰(Manogaran Suppiah)受邀一同颁奖。(安德逊实龙岗初院提供)

院长王有成致词后,紧接着是颁奖仪式。安德逊实龙岗初院在2022年的剑桥A水准会考表现优异。除了学术成绩优异奖,学院也颁发以校训(Discere Servire-Non Mihi Solum)为名的奖项给14名毕业生,以表扬他们在服务、领导和品格等非学术领域方面的杰出表现。 现任院长王有成和退休的前院长曼诺加兰(Manogaran Suppiah)受邀一同颁奖。

活动感染许多校友

第二部分则是颁奖典礼后的活动。当天,到访者都可获得一枚有纪念意义的搪瓷别针。别针独特且精致,是学院人文科学部门主任王淑慧以校园一座富代表性的建筑为背景而设计的。

学院也特设“彩绘校园“(Leave Your Mark) 的活动,让有兴趣参与活动的到访者在一块正方形亚克力板上面彩绘个人对校园的回忆。所有完成的彩绘校园亚克力板将在新校园砌成纪念墙。

此外,学院也为到访的客人免费提供小食,如棉花糖、冰淇淋等。食堂摊主也特地回来开档,希望满足校友们舌尖上的美好记忆。

合唱团、华乐团和现场乐队在礼堂和食堂的表演也吸引了大批人群围观欣赏。学院的铜管乐团(Symphonic band)还与校友指挥合作,带来了许多耳熟能详的歌曲,如演奏五月天的《恋爱ING》。

摄影学会的展览“在ASR生活的一天”(A Day in the life of ASR)则吸引很多人驻足欣赏,勾起了不少对校园生活的美好回忆。

学生理事会的传统校舞表演也感染了许多校友,听着熟悉的歌曲 “总要怀着伟大的梦想才能活下去……纵使身无分文,我心仍总有憧憬”,大家也随着音乐舞动起来,仿佛又回到了那段熟悉的日子里。

2023年返校日意义特殊

往常星期六安静的校园顿时热闹起来,每个人沉浸在欢乐的海洋里。许多应届校友都纷纷与自己的昔日同窗和老师寒暄合照。照相亭处分分钟可见长长的人龙,师生都很有耐性且井然有序的排队,为的就是拍下这美好且难忘的瞬间。

相机咔嚓声中留住这美好且难忘的瞬间。(安德逊实龙岗初院提供)

2023年年底,安德逊实龙岗初院将暂迁至位于实龙岗上段的校园。因此,对于返校的学子们,这将会是最后一次见到他们所熟悉的校园。看着熟悉的一景一物,许多人也深有感触。

1991年毕业的校友陈光丰说: “学院举办这个返校日活动很有意义,让我有机会重回校园。毕竟这么多年了,校园虽然改变了不少,但还是能够回顾一些美好的点点滴滴。更难能可贵地还是能和久违的老同学和老师们相见,共聚一堂。希望这份友情能细水长流。”

新校舍将会在五年后以新姿态出现。相信每一名在宏茂桥校园留下足迹的学子,都会在记忆中留下这里的种种美好,也深深祝愿学院的明天会更好。

学生事务部门主任朱幼燕是返校日的总负责老师。朱幼燕说:“因为学院将在今年年底进行搬迁后重建,我和我的团队计划这次活动的目的是要让曾经是学校的一份子都能勾起他们在校园里的回忆。我看到校友、现在的学生和教职员工在学校的各个角落里驻足畅谈,欢笑声弥漫校园,内心的感动油然而生。”