最近，在香港中环街市看到一个形似贩卖机的“Smart Book Cabinet”，后来了解到这其实是“智能漂书柜”。

“漂书”（bookcrossing）即“图书漂流”的缩写，意指将不再阅读的旧书分享到公共场所，让人免费拾取阅读，阅后再以同样方式将书本投放出去，让其他有兴趣的人取走，赋予旧书新生命，也符合环保重用的理念。

致力推动漂书活动的社会企业“一沓纸”的两名年轻创办人曾在香港荃湾成立漂书会，为爱书之人提供旧书分享平台。两人反映虽然赠书、捐书的人踊跃，但前来取书的人数只有寥寥数百，无法有效地把书本送出。两人灵机一动决定将“漂书”概念数码化，先后在中环与荃湾地区设置“智能漂书柜”，并配合手机应用程序的使用，让捐赠者与免费用户在网上登记，阅览书本资料，获知漂书机实时存书情况，预约想要取阅的书本，透过扫描二维码（QR code）取书。同时，基于对疫情的考量，机身还加设UV消毒装置，让人们取书后可将书本放入消毒格内消毒约30秒，确保安全卫生。

本地有好些公共图书馆设置图书交换角落，供人们将闲置书籍放在这些专用书架上任人取阅或带走。要进一步推动共享阅读的风气，或许“智能漂书柜”的概念能在本地与更多城市实践，为取书过程提供更多便利。