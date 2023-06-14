【校果】接假发续真情　华中学生携手公众行善　

Project Haircatchers是由华侨中学与南洋女中一群学生联袂发起的志愿服务，旨在利用人们捐献的头发编织假发，再转赠给癌症患者，协助他们重拾自信，恢复正常生活，迈向康复之路。

捐发者手持剪下的头发，和文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆（后排中间站立者）及义工合影留念。（唐诗音摄）

4月29日，Project Haircatchers与新加坡体育理事会属下体育关怀（Sport Cares）冠军领袖活动的青年学生合作，在国家体育馆的华侨银行广场举办了疫后首次大型实体捐发活动。当天，现场来了超过1000名公众。文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆以特邀嘉宾的身份出席活动，并亲自执剪为第一位自愿者剪下头发。

Project Haircatchers组员陈昭澐（华中高二生，18岁）看到积极行善的人潮后有感而发：“大家反应热烈，扶老携幼前来捐发的这一幕令人感动。非常感谢所有慷慨解囊和前来捐发的人，希望大家的爱心能继续传递，继续燃烧。”善心人士剪下的头发，加上早前陆续通过邮件寄来的假发，数目多达到601束，头发收集起来后就交由匠人制成假发。

美发师在后台动作娴熟地为捐发者修饰发型。（林恩摄）

把爱心延伸到海外

Project Haircatchers的成立可追溯至2017年。六名南中女生在校内发起师生捐发活动。过后，这个别具意义的活动随着她们升上华侨中学（高中部）而被带到华中，变成了两校学生长期合作的项目。

即便是疫情期间，Project Haircatchers也没有按下暂停键，他们转到线上，呼吁公众通过邮件捐赠头发。经过不断的努力，他们成功募集到136顶假发，送给新加坡乳癌基金会（Breast Cancer Foundation）和FeM Surgery乳腺外科。不局限于本地组织，Project Haircatchers也把爱心延伸到海外，如马尔代夫癌症协会（Cancer Society of Maldives）和峇厘岛粉红丝带协会（Bali Pink Ribbon），让世界其他角落的癌症患者也能收到来自远方的假发和关爱之情。

通过筹款平台筹编制假发费用

2022年，当时就读高一的郑淳慧（华中学生，18岁）接过Project Haircatchers的棒子，在她的领导下，新加入的学生都延续了前几届学长、学姐的热忱与冲劲，并创造不凡的成绩。这新一代的接班人立志募集假发外，也计划通过筹款平台Giving.sg筹集3万元作为编制假发的费用。

募集到的发束还得经过整理和挑选，才能制作成假发。（Project Haircatchers提供）

林佳慧（华中高二生，18岁）得知周末有此活动后，特地前去捐发，她很高兴见到活动走出校园，让更多人知道。她毫不犹豫地剪下9寸的头发，理由是：“多数癌友不能接触化纤材料的假发，许多人在化疗后只能戴着帽子。对于女性来说，谁都想要一头乌黑亮丽的头发，光头可能会给她们难以抹去的阴影。我把头发捐出来，希望他们能拥有免费的假发。”

一旁的郑淳慧点头表示同意：“帮助别人真的不需要太大的成本，只要怀揣真情，小小的假发也有大大的温暖。”

若希望更深入了解Project Haircatchers，可关注Instagram（@haircatchers），或通过电邮projecthaircatchers@gmail.com联系。