“艺术惠民”嘉年华 邀请公众走进画者的艺术天地

你想不想通过画展探索艺术领域，有机会请教资深艺术家，聆听他们的反馈？又或者与其他艺术爱好者交流和分享作品，一览不同的绘画风格，从中获得灵感和启发，同时也能建立艺术友谊呢？

本地数码艺廊平台#MeetArts受英国的Art in Action at Waterperry Garden，和国家艺术理事会主办的“艺放邻里”（#Artsinyourneighborhood）的启发 ，6月17日至6月25日将在慈济人文青年中心主办首届“艺术惠民”（ Art in Action）嘉年华，将展出58件画作，其中38件来自#MeetArts旗下艺术家，其余20件画作来自新加坡监狱的创作者。主办方邀请义顺居民和本地民众亲身体验艺术的魅力。

#Meetarts创办于2021年，宗旨是将传统的艺术商业空间转变为电子商务平台。创办人兼总裁是张睿玲（Irene Chong）受访时说 ：“现在新加坡的年轻人对艺术的了解和欣赏热情并不高，没有欧美国家那么热烈，反而更热衷于韩国流行文化。我创办#Meetarts有两个宗旨。第一是通过数码平台，如脸书和Instagram让更多年轻人接触艺术，从而提高他们的艺术素养。第二是希望帮助从美术学院毕业，刚出道的优秀艺术家或全球各地的自由职业艺术爱好者，与这些还没有能力举办画展的艺术家合作，提供平台让他们展览艺术作品。”

“艺术惠民”嘉年华的一个亮点，是部分展品的创作者是新加坡监狱“视觉艺术中心” （Visual Arts Hub）中心为囚犯们提供艺术班 ，如蜡染、陶瓷、油画的学员。主办方将每半小时（上午10点开始）举行一次艺术导览，分享有关艺术品和艺术家的信息，也欢迎公众报名参加艺术工作坊。

四个艺术工作坊将在来临的两个周末分别举行，由#Meetarts的新锐艺术工作者指导，工作坊主题包括铅笔画、拼贴画、日本和谐粉彩艺术等。入场免费，但座位有限，须提前报名。想了解更多详情，可上网：https://www.meetarts.org/art-in-action。

“艺术惠民”嘉年华

日期：6月17日至6月25日

时间：上午10点至晚上8点

地点：慈济人文青年中心，30A Yishun Central 1, S768796

入场免费。