第七代字食族谈字食族　张子奕：记录我的文字也记录我

“这个是很好玩的事”，琬仪在首次七代目聚会时，眼珠滴溜转，落在我们七张青涩的脸上。一个月后七张青涩的脸，石墨印刷在报纸头排，开启为期一年半的文学奇旅。如今这次旅程到达终点站，我们对文字的热爱，与字食族的羁绊，却远没有结束。这是一场你来了，就不会后悔的相遇，你走了，还在心中继续出发的告别。

刚当上字食族时，我与文字的地下恋情终于公开，我们开始印证彼此成长的轨迹。

第二篇见报后，我在实习单位照常工作，字食族的世界是我平淡生活的背面，我拥有同事们所不知道的精彩。但也是那天，合作伙伴来公司洽谈，自我介绍过后，他问我，“你是不是在《联合早报》写文章？”文学与现实的通道被打通，写作给了我无所不能的自信，我更加确定了自身的价值。

在早报的平台上，我与七代目的伙伴们轮流当家，偶尔在报馆相聚，同僚情谊心心相惜。我知道还有人跟我一起，享受创作的苦与乐，便更有动力去分享文字，我们都在坚持着同一件事。宇昕与琬仪也给我们极大的温暖与支持，在字食族，我们不孤单，我们彼此陪伴。

字食族是文学的试验场所，我们年轻的笔者用世代的元素，捣鼓出来神奇的秘方，体验着思维的精进。写作这回事，一回生，二回也生，越写越多才会越熟，写到半路还会堵，但这所有的起伏都属于独家的我，字食族记录我的文字，也记录我，它是我引以为傲的身份。

欢迎来到字食族，欢迎来到我们的文学花园。

（编按：配合今年征选第八代字食族作者，第七代字食族谈字食族系列文章在过去两个月不定期发布。此为完结篇。）