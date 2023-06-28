编按：日本每年都会产出琳琅满目的漫画、动漫，其中的治愈系作品，通过日常小人物拉近与读者的距离，增加代入感，剧情或激励人心，或抚平伤痛，或温暖人心。高二学生陈一安爱上被称为催泪神作的治愈系漫画“Clannad”，故事中与一般读者生活经历相近的主角们，让她联想到个人生活，从跌宕起伏、悲欢离合的剧情中得到了慰藉。

“看着迷惘或者陷入低谷的主人公在日复一日的负面生活中，在与身边人真挚的互动里振作起来，一点点重拾自己的生活，会让处于焦虑的我感到安慰和温暖。”陈一安（华侨中学高中部二年级）是一个总是被繁忙、紧张的学业所困扰的高中生，也是热爱观看治愈系漫画“Clannad”的忠实粉丝。

在陈一安中考后等待成绩的那段时间，因担心成绩不理想，心情一度非常糟糕。当时，她接触到了“Clannad”。在跌宕起伏、悲欢离合的剧情中，最触动陈一安的是初期男女主角于毕业季时的一段剧情。剧中主角也在面对毕业后的去向所带来的一系列问题——女主角渚考大学失利，朋也犹豫是否要陪伴渚一起复读，但渚希望朋也能够毕业后去追求自己的理想，继续前进，而自己将复读一年，期待与朋也重逢，这无疑让陈一安联想到自己的个人生活。

陈一安：在看到与生活经历相近的漫画里，我们能通过它见证平行次元里另一种人生的可能性。（受访者提供）

陈一安意识到故事中，主角们似乎也没有办法确定毕业或复读后的路会是怎么样的，但他们还是尽力地在属于自己的跑道上奋力奔跑。当时处于迷茫期，对自己的未来感到不确定与忐忑的陈一安在漫画的走向中找到了安慰。

她说，在看到与我们生活经历相近的漫画里，我们能通过它见证平行次元里，另一种人生的可能性。

现在，即将会考的陈一安又面临类似的迷茫、焦虑的情况，而“Clannad”曾给过她的启发依然被她铭记于心，用来自我鼓励。此外，主角之间在互相陪伴、鼓励下一起前进成长的感情也让陈一安非常触动。

治愈系漫画的魅力

陈一安认为，很多治愈系漫画都有很大的一个共同点——故事的情节都是围绕着较为平淡的日常生活所展开，让人更有代入感。漫画能够让人看到随着时间的流逝，主角们一步步地成长，从原本迷惘的状态中找到自己。而治愈系漫画之所以治愈，是因为主角通常是普通的小人物，他们会像所有的普通人一样经历欣喜、快乐、颓丧、失意。漫画里也有许多对日常生活的描写，会更容易让人代入。

“对于我来说，当一部漫画被改编为动画后，有些细节和比较零碎的情节会被删减，而这些细节其实会让我们对一些情节发展和人物情感更加了解。”陈一安认为看漫画能允许在看到喜欢的一帧时，许多细节、台词等都能让她随时停下来，慢慢观看。

“Clannad”被誉为必看的催泪神作之一。（互联网）

Clannad

推出年份：2005年

简介：男主冈崎朋也因家庭因素成为不良少年，一直与春原阳平为伍，在光坂高校过着得过且过的潦倒生活。某天，他在学校的坡道前发现了一名止步不前的女孩“古河渚”，他的生活开始有了重大变化。“After Story”中，主要讲述的是朋也在毕业后，与渚搬到公寓开始的二人生活。朋也在前辈芳野佑介的帮助下，渐渐熟悉了工作。而渚则因为生病又要补读。过程中，朋也为了看到渚的笑脸，跨越了许许多多的挫折。

影响：“Clannad”被誉为有生之年必看的催泪神作之一，“Clannad就是人生” “有缘自会与Clannad相遇”等等美誉都体现这部作品对于读者的重大意义。“Clannad”讲述的爱情、友情、亲情、个人成长的经历，都可能会发生在日常生活中，让读者有极强的代入感。它用两季时间去描述一个人由学生到父母身份的转变，也是责任的转变，更是人生的转变。这部作品所表达的情感，珍视人之间的羁绊也成为了永远的经典，无法替代。

“Clannad”最先是以恋爱冒险游戏发布，后改编为漫画、动漫、电影等形式。其Steam版于2015年11月23日推出之后，至26日在Steam的销量排行榜上排名第三名。

治愈系漫画推荐

夏目遇到自称保镖的妖怪“猫咪老师”，在它的陪伴下，夏目决定踏上妖怪之旅，将名字还给妖怪。（互联网）

《夏目友人帐》

推出年份：2003年

简介：高中生夏目贵志自小就有灵异体质，能看见一般人看不见的妖怪。夏目的外婆铃子总是在打倒妖怪后，将他们的名字写进一本“友人帐”里，订立服从的契约。外祖母去世后，夏目得到了外祖母的遗物“友人帐”，之后便一直过着被妖怪追逐的日子。后来，夏目遇到自称保镖的妖怪“猫咪老师”，在它的陪伴下，夏目决定踏上妖怪之旅，将名字还给妖怪。

《夏目友人帐》给读者提供了一个可静下心来，让人休息的想象世界。（互联网）

影响：“物哀”是日本重要的艺术美形态之一，包括悲哀、凄美的意思。而《夏目友人帐》作为治愈番的又一部神作，便弥漫着一种淡淡的情绪，将快乐与忧愁皆表现在不动声色中。在当下繁忙的快餐时代，《夏》给读者提供了一个可静下心来，让人休息的想象世界，仿佛自己处在一种平静休息的感觉，具有强烈的治愈感觉。

《夏》这部作品有许多台词为人熟知，也治愈人心。“现在我明白了，只要有想见的人，一定不会孤单。”“哪怕是多小的一步，也要向前迈进。”

《我们仍未知道那天所看见的花的名字》漫画改编自小说，而后相继推出动画电影，真人电视剧，游戏卡牌等。（互联网）

《我们仍未知道那天所看见的花的名字》又译《未闻花名》

推出年份：2011年

简介：由六名青梅竹马的小朋友组成的“超和平Busters”因女主角本间芽衣子意外死亡，剩下的五人各自因心存芥蒂，关系疏离而解散。长大后，芽衣子突然化身幽灵，出现在已像隐蔽青年的男主角宿海仁太面前，并要仁太帮助她完成心愿。在这个过程中，昔日好友再度聚集，而在大家努力帮助她完成心愿的同时，十年前发生的种种往事以及彼此心中的秘密也渐渐浮现在大家面前。

由六名青梅竹马的小朋友组成的“超和平Busters”因女主角本间芽衣子意外死亡，剩下的五人各自因心存芥蒂，关系疏离而解散。（互联网）

影响：《我》讲述了一个极其细腻，让人感动的故事。通过这部作品让读者感受到逝去的青春，回忆童年的过往，幼年时朦胧的情感。面对芽衣子的离去，曾经的好友有不同的反应，而在巨大的打击面前，有人会选择逃避现实，因为没有理由无法释怀而把错误归咎在自己身上。清新的风格，暖心的配乐，《我》让读者感受到了如何真正与过去的自己和解，原谅自己，重新出发。

《我》漫画改编自小说，而后相继推出动画电影、真人电视剧、游戏卡牌等。其动画电影在上映不足两日之内就收得1亿9817万7700日元，高居日本9月份的电影票房收入的第三名与满意度的首位。

不同于其他的治愈少女漫画，《魔》不论是人物设定，还是世界观构造上都独树一帜。（互联网）

《魔法使的新娘》

推出年份：2013年

简介：15岁的少女羽鸟智世，拥有被称为夜之爱女的特殊体质。曾经拥有双亲和弟弟，父亲带着年幼的弟弟离家，母亲在照顾她一段时间后在智世面前自杀，之后在亲戚之间辗转领养。既没有容身之所，也没有生存的希望与能力。在拍卖会上被一名非人的魔法使艾利亚斯·爱因兹怀斯买下了，并把她当成“徒弟”和“新娘”。与艾里亚斯和其他伙伴的相处时光治愈着智世的内心，智世也渐渐学会了使用自己的能力去将周遭的世界改变得更加美好。

影响：不同于其他的治愈少女漫画，《魔》不论是人物设定，还是世界观构造上都独树一帜。女主角智世从小便可以看到各种常人所不能看到的异物，而被视为异类，被家人、亲戚视作包袱；男主角是一个长着犬类羊角的怪物，却强大、温柔，少女亦会因为魔法使的一句“你是我的家人”而永远陪伴在他身旁。少女与魔法使相互救赎，彼此陪伴。作者以极其细腻的文笔，描绘剧情的同时将感情线隐藏其中，真正诠释了爱情的美好，不仅治愈了彼此，也治愈了观众。

《魔法使的新娘》男主角是一个长着犬类羊角的怪物，却强大、温柔。（互联网）

《魔》于2017年制作了第一季动漫，动漫惊艳的画面和音乐，WIT STUDIO在这部动画上十分用心，画面静动之美相结合，让人仿佛置身于英国宁静小镇之中。当年《魔》可谓秋季番中人气最高的动画，随着动画人气的升高，原作漫画也受到了更多关注，官方宣布《魔》原作漫画发行量突破500万部。《魔》第二季已在2023年4月开播。