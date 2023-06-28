【字食族】李彬铭：一封情书

爱意味着捆绑。我尝试用不同的方法将对方捆绑，通过看起来高尚无比的无私奉献捆绑对方，这恰好证明我的爱是最不纯粹、最自私的。

作者的话：情书一直被误以为是用来表白的，但其实情书的本质与遗书相同，主旨都在于表白、整理，这封情书亦然。

对不起，那个还没出现的你，请原谅我用了一个与情书完全背离的短语（phrase）来开场，因为我想“我爱你”是一个拙劣的短语，就像罗兰·巴特说的“‘我爱你’似乎是没话找话说，而这个词又是那么实实在在。”或者说，“我爱你”这个词组仅仅只能在这封情书奏效，但这也只是某种情境下的产物罢了，然而这个几乎从有记忆以来就被灌输的短语早就被赋予了如水泥般坚固的意义，导致后来逐渐生成我生命中不可或缺的某种渴望。因此，我只能让情书脱离爱的语境，才能脱离多情（affectionate）的状态，避免自己陷入无止尽的歇斯底里。

在褪去了爱情的粉色泡沫后，我的爱的真面目肮脏至极。爱意味着捆绑。我尝试用不同的方法将对方捆绑，通过看起来高尚无比的无私奉献捆绑对方，这恰好证明我的爱是最不纯粹、最自私的。或许我从来没爱过你，我爱的只是加诸在你身上的，对爱情的完美投射。在这个完美的投射开始破产、消解前，我使用各种手段来捆缚着这种投射，但其实自己也深知这种美好的幻象最终会消失殆尽，我只是在利用这样的举动来喂养身体里不断膨胀的渴望。我想，抱着这样的心态的我是无法坦然面对爱情的。