室内有氧运动花式多 年轻人冷气房挥汗健身

近年来，室内有氧运动越来越受年轻人欢迎，当中飞轮单车（Spin）和高强度间歇性训练（HIIT）更是在本地掀起一股旋风。有氧运动的主要特点为强度低、有节奏、不中断和持续时间长。不过很多人或许会问，在室内冷气空间里运动是否真的可以达到理想中的效果，而这类运动会不会有些潜在的健康隐忧？盛暑难耐，还是须要保持运动量，学生通讯员体验了这类运动，探讨其受年轻人欢迎的原因。

不会骑脚踏车也能玩飞轮单车昏暗的室内空间、节奏感十足的音乐、兴致勃勃的教练，当踏进飞轮单车的练习室时，记者还以为误入了某个夜间场所。飞轮单车被誉为“脂肪的克星”，虽流行多年，但近几年又受到本地年轻人的热烈追捧。一个立定的单车又能玩出多少花样？先不论单车阻力可随意调试，单单骑车姿势就已经超过五种，再加上五花八门的手部动作，因此飞轮单车不可以和骑脚踏车相提并论。



许文龙（22岁，学生）自2022年4月开始接触飞轮单车后便迷恋这项运动。目前也是实习教练的许文龙，最高纪录是在一周内上八堂课。他说：“很多人以为只有健身基础的人才可以学习飞轮单车，或者一定要会骑脚踏车，但事实并非如此。”他透露自己不但不会骑脚踏车，体能也不是极佳，但在接触飞轮单车后的几个月内却狂甩掉7公斤。

“飞轮单车之所以这么受欢迎，是因为年轻人可以尽情地在音乐中挥霍全身能量。Spin营造出的氛围和夜晚的酒吧非常相似，却又分离了酒精和熬夜等不健康的因素。”