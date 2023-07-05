【校果】华中词曲创作社演唱会 唱出飞扬青春

4月14日，华侨中学（高中部）未央词曲创作社（Weyoung，简称未央）于疫后首次公开演出，假新加坡华族文化中心为观众带来一场名为“下一首歌”的演唱会。

演唱会主打第9、10两届学生的原创音乐作品共15首，其中包括2022年华侨中学中学母语部、音乐部主办，未央协办的“写一首歌给你”比赛的冠亚军歌曲《致爱》《我会》；未央成员的经典曲目《计算机》《永不褪色的风景》等。另一个亮点是未央首名泰籍华裔成员Napat Kiatproongwech的英语歌“Siamese Lullaby”，他深情的演唱让现场掌声不断，喝彩阵阵。

高一成员陈威演唱原创作品《致爱》，让人听出耳油。（芮定鸿摄）

高二成员邬宇恒的《计算机》反映的是现代人诙谐有趣的网络生活。（霍星宇摄）

徐辉耀（高一，17岁）是《我会》的词曲创作者兼演唱者。多才多艺的他还担任鼓手，他说：“毕竟是第一次，又是首次和未央的新朋友协同演出，令我既兴奋又期待。在筹备过程中，我不仅加强了打鼓的自信，更懂得欣赏一首歌曲的各个环节。”

未央成员陈怡静（高二，18岁）是《永不褪色的风景》与《节日的浪漫》的作词人，她受访时说：“演唱会舞台可以说是圆了我从小的愿望。虽然规模不大，但是我觉得正因如此才会那么温馨、梦幻。让我印象最深刻的是演唱会尾声的大合唱环节，大家一起唱着同样的歌，歌声嘹亮，激情满满，沉浸在共同的回忆里！这一幕值得永久收藏，也激励我继续音乐创作！”

独立音乐人友情客串

独立音乐人白欣平（19岁） 是未央第8届成员，此次抽空友情客串，倾情演唱了知名原创歌曲《我讨厌言情电影的理由》与《我讨厌飞行 但我喜欢你》，透过歌曲探讨年轻人对于爱情与自我实现的想法。演唱配合着表演动作和队形变化，让现场气氛嗨了起来。

白欣平回忆自己的“未央体验”时说：“未央犹如我的第二个家，是我最喜欢的课程辅助活动。当我受邀参加演唱会时，心里是满满的感动和兴奋。这次能够和学弟妹一起排练演出，欣赏他们的作品，真的很欣慰。我想这就是未央最好的样子，大家并肩在舞台上，和观众一起享受音乐，鼓励彼此，展现青春活力。”

校友白欣平（右二）携未央成员放声高歌《我讨厌飞行 但我喜欢你》。（芮定鸿摄）

在演唱会的尾声，校长彭俊豪受邀上台，与未央成员一道演唱了校友梁文福的经典歌曲《细水长流》与《钟声依旧》，台上台下掌声、歌声响亮，此起彼伏，为“下一首歌”圆满落幕奏出最强音。

彭俊豪校长与观众合唱华中百年校庆曲《钟声依旧》，把气氛推向高潮。（芮定鸿摄）

“下一首歌”演唱会虽然是高中生的音乐创作，但作品风格多样化，融合了本土及异域色彩，给人耳目一新的感觉。演唱会上亲切融洽的互动环节，还有校长和全场一起合唱熟悉的歌曲，不仅让观众陶醉在优美的旋律中，更拉近了彼此的距离。