【校果】安德逊实龙岗初院高二生 毕业前先做好职业规划

高二学生即将毕业，为了帮助他们提前做好职业规划，并找到未来的人生发展方向，安德逊实龙岗初级学院特别筹备了大型的校内职业与奖学金研讨会及展览会，协助学生做好职业规划，并提供有关奖学金的资讯让学生参考。

职业与奖学金研讨会及展览会在5月10日举行。学校对这一次的活动高度重视，在活动正式开始的前几周便已通过投票、游戏等方式，引导学生思考并自由选择自己感兴趣的职业领域，以便帮助学生利用这个宝贵的机会，参加真正感兴趣的研讨会。

研讨会的分享涵盖了银行、金融与会计、科学与研究、传媒、法律、医疗保健、工程、国防科技、社会服务、教育等多个领域，并邀请了某些领域的两三名从业者或前奖学金得主，前来分享经验及感悟，帮助学生为申请奖学金和职业规划做好准备，并为他们答疑解惑。

有关奖学金资讯的分享，则来自新加坡国防科技局、新加坡科技研究局和陆路交通管理局等。这对临近毕业的学生来说，无疑是一个宝贵且不可多得的好机会。学生在忙于应对考试时，很可能只注重学业成绩，忽略了对未来人生的规划。有些学生可能在上大学前，仍不清楚自己的志向和目标，最终可能导致因为选择“非我所愿”的专业，而感到后悔。

这次的分享会让学生了解到提前做出职业规划的重要性及意义。其中一名研讨会的总负责人胡美娇老师说： “我认为举办这一次的职业与奖学金研讨会及展览会富有意义。我们的校友在各职业领域都有优越的表现，非常感谢他们愿意接受邀请前来分享，为大会做出贡献。此外，我们也和一些新企业进行协作。高二学生们的积极参与和给予的正面反馈确实激励人心。”

学生聚精会神聆听主讲者的分享，以了解不同职业的工作内容和奖学金申请事宜。（安德逊实龙岗初级学院提供）

助深入了解不同专业及工作内容

三个时段的21场职业和奖学金研讨会，在安德逊实龙岗初级学院的讲堂和课室举行，一些职业展摊的资讯分享则在礼堂进行。每场研讨会和展摊的资讯分享都让学生受益匪浅。

被问及参加研讨会的收获时，高二学生张铭仁说：“我认为这次活动对我们高二学生很有帮助，因为我们通常只是了解大学各专业领域的招生标准，而对专业的具体内容只有模糊的认知。这次的研讨会帮助我们深入了解到不同专业及其工作内容。分享者用浅显易懂的方式营造了轻松欢快的氛围，同时仔细地告诉我们，他们对不同问题的看法，帮助我们发现不同专业所关注的问题，以及他们热爱自己工作的原因。同时，分享者也鼓励我们要勇于面对挑战，不应该对陌生的工作太过畏惧。”

大规模的研讨会及展览会最终在学生们响亮的掌声下圆满结束。相信每个学生在曲终人散后都收获满满，并对一些奖学金的申请程序与要求，以及自己未来的职业规划，有了更清楚的了解。学院同时希望通过这一次的职业与奖学金研讨会及展览会，鼓励学生设定目标，立足当下，为即将来临的A水准考试做好充分的准备。