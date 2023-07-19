【校果】重拾信念感受生命 ——《黄城夜韵》公演后记

5月12日至13日，华侨中学（高中部）一年一度的华文戏剧大型演出《黄城夜韵》在校内的戏剧中心进行公演，三场演出场场满座，共吸引了约1100名观众。

2023年的主题是“杲”（gǎo），这个会意字日在木上，表示天已大亮，意即明亮的样子，象征着为人间带来光明、温暖与希望。三部戏剧风格各异，但都从不同的角度诠释着“杲”这一主题，启发观众去深思遇到困难时，应如何重拾对生活的信念，重新去感受生命的意义。

担任艺术指导长达15年的老师杨文仲说：“今年的演出回归传统的剧情剧，而且终于做出了《黄城夜韵》一直以来想做的喜剧。”可见今年的演出风格确实有别于以往，力求带给观众一场别开生面的视觉飨宴。

本次演出共有两场各约30分钟的独幕剧与一场大戏。第一部独幕戏《阿嫲》将三代人的疏离感巧妙地通过一场诈骗案淋漓尽致地展现出来，让观众不禁感动落泪，反省自己是否也已在忙忙碌碌中遗忘了那位藏在记忆斑驳处的亲人。

第一部戏《阿嫲》中的阿嫲在得知对方是骗子后仍以诚相待。（黄城摄影组袁元摄）

第二场戏《一个XX的尴尬逆袭》的风格截然不同，它以“戏中戏”的奇特构思，讲述了三名编导如何帮助一个一无所长的学生“逆袭”成为学霸的离奇过程。紧凑的剧情中穿插了许多荒诞而又幽默的笑点，令在场的观众捧腹不已。

在《一个XX的逆袭》中，三名编导尽力帮助男主角“逆袭”。（黄城摄影组袁元摄）

作为本年度的压轴大戏《青春放歌》，更是万众期待，激荡人心。故事讲述一支独立乐队在追梦的过程中即便身处逆境依然奋发向上，用青春与激情抒唱了对诗与远方的礼赞与渴望。这场大戏交织着多重复杂的矛盾与冲突，演员的精湛演技更是让主角之间的情感纠纷扣人心弦。

为了同一个梦想上下一心

自去年岁末开始，公演的筹备工作就已如火如荼地展开。12个小组，包括行政、导督、演员、司仪、道具、化妆、服装、宣传、票务、摄影、灯光及音效，每组各司其职，不舍昼夜，全情投入。2023年初开学后黄城人更是在忙碌的课业之余，抽空完成各组所负责的任务，甚至牺牲假期及周末返校排练，竭尽所能将一台完美的演出呈献给观众。

145位黄城人演出结束后的大合照。（林恩拍摄）

中文学会负责老师张薇说：“在这个越来越多人因追求利益与物质而迷失自我的时代里，却有一群来自不同背景的年轻人，愿意为了同一个梦想上下一心，众志成城，这本身就是一件令人感动的事！”

正如行政总监何宣衡（高二，17岁）说：“我们就是要把这件事情做到最好。”这就是“黄城精神”吧？年轻学子因它而挥汗如雨，因它而泪洒舞台，也因它而成为城里永不离席的守梦人……