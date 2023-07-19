前广告人开画廊 助年轻画家成就梦想

在商业主导的新加坡，从事艺术总是小众化的选择。画廊主人林昭文希望结合商业和艺术的力量，去支撑新一代的梦想，让像陈智伟一样有才华有坚持，全身投入艺术创作的年轻人，有延续梦想的平台。

在哈芝巷尽头二楼的小店，有一间名为Mr. Lim’s Shop of Visual Treasures的画廊（@mrlimsshopofvisualtreasures）。主人林昭文（52岁）原本从事广告业，巅峰时期曾作为创意总监，负责整个亚太区业务。一场大病过后，人生轨迹改变，他开起了画廊，一边展示私人收藏，一边希望提供平台给本地以及东南亚有才华、创意的年轻人，让更多人看到他们的作品。

因为对俄罗斯文学和历史感兴趣，陈智伟远赴圣彼得堡列宾美术学院学艺。（特约摄影陈福洲摄）

远赴俄罗斯学画

墙壁一隅挂着几排写生油画，笔风质朴，风格独特，画的是俄罗斯圣彼得堡的街景。乍看之下，很难想象是出自一名新加坡青年之手。画的主人，今年36岁的陈智伟，从小喜欢画画，先后在南洋艺术学院和拉萨尔艺术学院学习西洋绘画。学生时期他开始广泛阅读，接触各种思想冲击，对俄罗斯文学和历史尤其感兴趣。后来自学俄语，还申请到奖学金，2019年远赴俄留学，就读于圣彼得堡列宾美术学院（Imperial Academy of Arts）。

陈智伟绘画作品，创作灵感取材于日常生活中的街景。（取自受访者专页）

陈智伟（@samchen.art）的作品风格融合了写实主义、自然主义与印象派。受到风景画家伊萨克·列维坦（Isaac Levitan）等人的影响，灵感取材于日常生活中的街景、建筑、城市一角、码头等，他的画笔下没有地标式、概念化的呈现，更多的是简单质朴的写真。一年四季，陈智伟说最喜欢冬天，白雪映照下的萧瑟给人一种宁静。他经常在冷冬背着自制的画箱走上街头，一画就是几个小时。也曾凌晨不睡觉，躲在巷口，观察破晓之际雪地反光的明暗对比，记录下几分凄美，那种又冷又静，深灰色的蓝调，很有电影感。

陈智伟喜欢俄罗斯的冬天，经常带上自制画架到郊外写生。（取自受访者IG）

俄乌战争爆发时，陈智伟所居住的城市没有受到直接影响。“但整个大环境变了，空气中弥漫着一种恐惧与不安。”人心惶惶的情绪让他寝食难安，担心事态会进一步恶化，最终决定中断学业，今年（2023年）3月回来新加坡，陪伴花甲之年的父亲。

每月600元维生 艺术中追求美与秩序

陈智伟家境并不富裕，母亲在他十几岁时患癌离世，为了追求心中热爱，他义无反顾踏上艺术之路。之前他曾在画廊工作，定期到学校教特需儿童画画。这一次回新他没有找工作，而是决定专心投入创作。“我花销不大，一周只出门两次，买颜料见朋友，每个月生活起居控制在600元。好在不用为房子担心，和家人一起住，主要花销是在食物和交通。”日子虽并不富裕，他坦言十分满足目前的状态，可以专心作画，也知足能花更多时间陪父亲。

陈智伟随身携带素描本，十几年如一日观察生活中的人事物。（特约摄影陈福洲摄）

每次出门，陈智伟习惯随身携带写生本，坐在地铁上看到有趣的人事物，就会随手画下来。这是十多年来养成的习惯，也是一种观察生活的方式。“素描是我的生命线”，陈智伟说，“在人生的不同阶段，例如母亲去世这些难熬的时刻，都是通过画画排解情绪，是一种解脱。”用素描训练对于日常生活的敏感度，不去着墨宏大的人生课题，描绘只有慢下脚步才能看到生活中的小细节。

不同于艺术商业化的运作，陈智伟认为作品不一定要有很强的概念性，虽然那样会叫好叫座。他不喜欢有公式的绘画，而是强调在扎实画工的基础上，描绘出基于本心的观察。他的一些作品中，会以透视法的构图向远方延展，是一种有意识或无意识的表达，追寻现实中某处的远方，他认为：“艺术家的使命是创造美，美能够带领人去到真理与和平。这个社会如果少了美就会产生许多暴力，美不只是漂亮的事物，美是和谐，是秩序。”

艺术伯乐培育种子画家

初见陈智伟的画，林昭文觉得与众不同。在朋友介绍下彼此认识，了解到一位年轻画家的坚持后，林昭文决定将他的作品放在画廊里，推荐给更多人。这家画廊像是一片培育本地艺术发展的土壤，林昭文感叹，本地不乏有才华的年轻人，热爱艺术创作，只是迫于生活压力，许多人难以全职投身艺术。在商业化的社会，年轻人需要平台，他希望结合商业和艺术的力量，去支撑新一代的梦想。

大病一场后，林昭文找到新的生活动力，投身自己喜爱的艺术行业，为年轻人搭建平台。（特约摄影陈福洲摄）

画廊将在7月底举办“Fools 2023”画展，展出超过20位画家的作品。其中也包括知名艺术家，如刘抗、蒋才雄、唐大雾、吴珉权等人的作品。表达对年轻画家的支持，两代人共同展出各自的艺术创作，传承一份对于创意和梦想的追求。

Fools 2023画展

展出时间：7月22日至8月6日

地点：Mr. Lim’s shop of visual Treasures／8 Haji Lane #02-01