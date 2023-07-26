女儿写诗 小寒是最严格的读者

填词人小寒18岁女儿许予希近日推出英文诗集《夹娃娃机》，这是她的第二部作品。她和母亲虽是欢喜冤家，但她认为母亲塑造了她的人生观，也影响了她的写作内容、方式和看世界的眼光。

7月16日下午，草根书室举行了一场新书发布会，作品是英文诗集《夹娃娃机》（“Claw machine”），作者是本地著名填词人小寒18岁的女儿许予希（Ashley Koh）。这是许予希的第二本作品，第一本是2015年出版的中英文故事集《香香与木屋仙子》。

24日（星期一）早晨，《联合早报》记者来到小寒工作的音乐学校采访小寒和许予希，在母女俩的对话中，许予希的成长、阅读与创作的过程和缘由逐渐清晰了起来。

谈到创作伊始，许予希回忆道：“10岁的时候，我偷偷在一旁用平板电脑打字，妈妈以为我在玩游戏，就把平板拿过来一看，发现原来我在打字，我在写书。”

小寒补充道：“她只是在写小故事，不是书。”

许予希说：“好吧，小故事。然后妈妈给我一个挑战，把这些小故事都串连起来，写成一本完整的书。所以我就觉得，既然你挑战我，我就要做到。”于是就有了《香香与木屋仙子》。

母女俩以华语接受访问，许予希说话时语速很慢，仿佛在脑海逐字逐句推敲。

每周写一首诗

同样地，小寒也在女儿新诗集的创作中起了很大的推动作用。

2021年立化中学的命案牵动了很多中学生的情绪，当时就读于新加坡女子中学的许予希由此创作了《嘶喊》（“a scream”），来发泄自己在其中的情绪。

小寒说：“其实孩子们很多都是被压抑的，他们的情绪难以表达出来。她写完这篇后，蛮多同学反馈说他们也有同样的感觉。她从那个时候开始就每周写一首诗。”

许予希说：“是妈妈提议的每周写一首，我觉得有道理。毕竟写作是一种技术，如果不时常锻炼，可能会失去妈妈说的那种匠心。”

英文诗集《夹娃娃机》（“Claw machine”）是许予希的第二本作品。（受访者提供）

从小开始“啃书”

在采访过程中，两母女有时会因为一些细节或表达方式互相呛声两句，但总会有一方乐意妥协。小寒说：“我们两个其实是欢喜冤家，我是她最严格的读者，但也是最大的支持者。”

创作的基础是阅读与学习，而许予希的阅读旅程开启得非常早，她说：“我爸妈在我很小的时候就很忙，他们没时间陪我玩，也不喜欢我看手机，就塞一本书给我看。”

小寒说：“她从小就开始‘啃书’，那时她也许都不知道书是什么东西，啃得书上都是口水。”

许予希接着说：“对，然后我开始看图画书，会识字后就读书。他们晚上有空也会给我念睡前故事，但常常他们都睡了，我还很精神，想继续听。”

小寒说：“最重要的原因是：因为我不相信买玩具这回事，也不给她看电视，给她保持在一个很沉闷的一个环境里面。”

许予希认为：“他们觉得这样我的脑袋就会有空间去发展想象力，因为读书是非常需要想象力的。”

希望培养沉着做事的孩子

小寒解释道：“我们刻意给她制造这样的环境，希望培养一个能够沉着做事情的孩子。我们觉得如果可以让她看完一本很厚的书，只有白纸黑字，没有任何色彩的书，那孩子就可以学会延迟满足，愿意为一件事情而慢慢努力。”

小寒在许予希的成长中参与度很高，许予希认为：“她作为我的妈妈，塑造了我的人生观。所以我写作的内容、方式，我看世界的眼光都有受她的影响。从我有记忆开始，她就是一个作者，所以我从小就倾向成为一个作者。”

许予希接下来将去到新加坡国立大学修读心理学，她希望结合自己的写作能力和心理学知识，帮助更多人与自己的情绪相处。（特约摄影伍书永摄）

小寒问女儿：“你四岁的时候，我还在A*STAR做研究，可能你没有记忆。如果说我在你成长过程中是一个科学家，那你也可能做科学研究吗？”

许予希答道：“当然了，你是我妈，你对我影响不大，谁影响大？”

小寒开女儿玩笑，说道：“你是不是需要零用钱？你今天马屁拍得真响。”

许予希说：“总之，她一直讲要进化成更好的人，我也受到启发，时时刻刻都要锻炼自己，不能让自己放松。”

小寒有丰富的经验和生活阅历可以教给女儿，但她并不是一个独断专行的家长。她没有着意要将女儿培养成为一个作家，她认为许予希只是一个很普通的青少年。她在乎孩子独特的个人感受，创作只是她鼓励孩子表达情绪的一种方式。

在见到许多许予希的同龄人在她的诗歌中找到共鸣，和许予希一起在诗歌中疗愈自己的情绪时，小寒和许予希都感到十分高兴。也因此，许予希接下来将去到新加坡国立大学修读心理学，她希望结合自己的写作能力和心理学知识，帮助更多人与自己的情绪相处。