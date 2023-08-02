贺倩茹：塞尔达：自由与孤独的旷野（上）

“环形废墟”一词出自博尔赫斯的同名短篇小说。小说中写道：环形废墟是有形世界的最小部分，魔法师在这里做梦，经历了文明发展的全过程，寻找值得参与宇宙的灵魂，创造了生命，也发现了生命的虚无。

《塞尔达传说：旷野之息》是一款动作冒险游戏，由日本游戏公司任天堂（Nintendo）企划制作本部开发，任天堂于2017年发行游戏掌机Switch和Wii U主机，是塞尔达传说系列游戏的第18部。游戏主线需要玩家操纵主人公林克在世界中探索、成长，击败灾厄盖侬，拯救出百年来一直独自对抗灾厄盖侬的公主塞尔达，并恢复被灭亡的海拉鲁王国。

2017年，《塞尔达传说：旷野之息》一经发行，就有39家游戏媒体都给出了满分评价，包括IGN、Gamespot、Polygon、Fami通等最有影响力的媒体，并在当年获得了游戏大奖（The Game Awards，TGA）的年度游戏奖。它被认为是开放世界游戏的一个里程碑，有史以来最伟大的电子游戏之一，也是史上最畅销的电子游戏之一。

第一次听说“塞尔达”这个名字，是在浙江乌镇的一棵柿子树下。我和朋友因为做乌镇戏剧节志愿者而在那里结识，我们经常结伴在乌镇景区里散步，每个季节路边都有不同的水果蔬菜成熟，从桑葚到石榴，从葡萄到柿子。我看到这些花果总是跃跃欲试想要去摘，但景区规定员工不能随意攀摘花草树木。