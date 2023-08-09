【校果】安德逊实龙岗初院学生 踊跃参赛华文学习不停歇

推广华文学习委员会的成立旨在为学生营造一个学习与应用华文的大环境，并加强学校、社区组织和媒体之间的合作。安德逊实龙岗初级学院母语部向来大力支持华文的学习与应用，鼓励学生积极参与一系列的华文比赛，近年来，该初院学生不负众望，在不同类型比赛中获得骄人成绩。

填词比赛卫冕冠军 真情实感打动人心

“你看阳光洒在我的肩膀，凛冬的寒霜也会化作晴朗，所以怎么能够轻易投降，相信所有的美好都会在路上……”

这段歌词取自由安德逊实龙岗初级学院学生邓未希所填词的歌曲《畅想未来》，也是2022年“星空下”全国新谣歌唱及创作比赛填词组冠军曲目。在2023年刚刚落幕的“星空下”新谣音乐节比赛中，邓未希与另一名学生鲍婧祎联手，创作出佳作《写给我们》。她们的作品在百余件作品中脱颖而出，再次摘得桂冠。她们对填入的每一句歌词都仔细推敲和百般琢磨过。

邓未希分享创作经验：“我们先听歌找感觉，把心里一些想说的话先写下来，接着写下一些觉得挺有意思的歌词，最后再根据歌词的韵脚填入其他歌词。在创作过程中，我们也会根据歌的曲调进行修改，让歌词唱起来更顺。最重要的是真情实感，创作者要把心里想说的话表达出来，而不是一味追求押韵或工整。”

被问到参与活动的心得时，鲍婧祎说：“因为歌词的主题是友情，我们的灵感是来自一句经典的话：每一段伟大的友情，都是从我一开始觉得你很高冷开始的。在朋友面前，做最真实的自己就好。我们是要努力，但是不用太逞强，开心快乐才是最重要的。”

课文朗诵比赛 加强华语朗诵能力

“月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。”张继《枫桥夜泊》这首七言绝句诗选自课文《不朽的失眠》，是秦之栋、陈雨涵与杜恺欣的参赛课文。第六届全国课文朗诵比赛决赛于7月22日在新加坡华族文化中心落幕，三名学生组成的朗诵小组过关斩将，进入决赛，最终取得团体组金奖的优异成绩。

陈雨涵（左起）、秦之栋和杜恺欣的课文朗诵声情并茂，非常精彩，在第六届全国课文朗读比赛中获得金奖。（安德逊实龙岗初级学院提供）

课文朗诵比赛除了加强学生的华文阅读和朗诵能力，也激励学生学习华文华语的热情和兴趣。小组成员杜恺欣在比赛后说：“参加比赛加强了我们的华语朗诵能力，也学会了如何更自然地表达作者的情感。我们为小组取得的成就感到由衷的喜悦。”

“获奖是一种鞭策”

2023年3月，安德逊实龙岗初院母语部也鼓励学生参加第八届全国华文诗歌创作比赛。高一和高二修读华文与文学的学生齐上阵，呈交多篇优秀作品。高一学生刘若渔所写的诗歌在大赛中崭露头角，最终荣获优胜奖。这对于第一次尝试诗歌创作的刘若渔无疑是一种激励与肯定。

刘若渔说：“这次比赛对于我是一次珍贵的历练，它让我有机会欣赏许多同龄人的佳作，给了我向他人学习的机会，其他作品独特的构思和流畅的文笔都让人眼前一亮。获奖是一种鞭策，给了我继续创作的动力。这次比赛的主题是‘苏醒’。我看到题目就立刻联想到新加坡疫情前后的差异。疫情期间，狮城就像在沉睡中一样，疫情结束后，眼前的新加坡又恢复了往日的熙熙攘攘。”

刘若渔的诗作《苏醒》在全国诗歌创作比赛中取得佳绩。（安德逊实龙岗初级学院提供）

在冠病疫情结束后，一系列华文比赛活动得以重启。就像刘若渔的诗歌所写的一样，“那个不愿回首的梦永远过去了，狮之国，醒了。”相信安德逊实龙岗初院的莘莘学子会继续学习华文、爱上华文、应用华文，踊跃参加今后的华文比赛活动。