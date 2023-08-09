【校果】跨时代跨专业 媒体人走近学生谈新媒体

什么是新媒体？如何评估新媒体的现状与发展前景？媒体人与内容创作者在日常与工作中面临什么挑战？这些都是影音摄影爱好者以及将来希望成为媒体人的学生所关心的问题。

为此，华侨中学高中部影音学会（Studio Ardent）与新加坡国立大学传播及新媒体系，于3月13日至14日在新加坡国立大学校园联办了首个实体研讨会活动。他们历时六个月精心策划，为本地各初级学院影音摄影学会举办这次的校际研讨会。

与会同学聚精会神地听演讲。（华中影音学会提供）

该研讨会旨在为年轻的影音摄影爱好者与新加坡从事媒体摄影的工作者搭建一个沟通平台，让学生与不同时代、不同专业的媒体人近距离互动，从而获取有关媒体行业的第一手资料。这是校际媒体研讨会自三年前开始举办以来首次与国大传播及新媒体系联办的研讨会。除了来自华侨中学（高中部）的学生，受邀出席的还包括来自圣安德烈初级学院、国大附中（高中部）、维多利亚初级学院与南洋初级学院四所高校的近130名同学。

资深摄影师分享“闯美”经历

本届媒体研讨会邀请了多名与影音及新媒体制作相关的专业人士与学生分享心得，当中包括本地摄影师陈健龙、新加坡籍旅美明星摄影师欧伟昌、自媒体创作人谭铭恩、摄影记者阿姆丽塔·詹德拉斯（Ms Amrita Chandradas），以及国大传播及新媒体系讲师吴上媛博士与莎拉·塔贝亚·撒梅尔（Ms Sarah-Tabea Sammel）。

其中，欧伟昌身为驻洛杉矶的新加坡资深摄影师，曾为美国前总统奥巴马、嘻哈歌手史努比狗狗（Snoop Dogg）等名人照相，也为阿迪达斯、优衣库、星巴克等国际品牌拍摄广告。他在演讲中将自己的个人“闯美”经验、广告和人物的拍摄技巧等慷慨分享给学生们。

自媒体创作人讲述创业瓶颈与突破

深受年轻观众欢迎的谭铭恩，是YouTube平台的自媒体创作人，账号是Daniel Tamago，他分享了在创业历程中遇到的瓶颈、突破及未来发展方向，为学生展现了媒体人在真实生活中遇到的各种挑战。讲座进行时，学生被演讲者诙谐幽默的演讲内容打动，双方很快打破隔阂，大家欢笑一堂，在积极的交流中获取了很多宝贵的知识和经验。同时，学生们也积极响应了研讨会中的实践创作项目，发挥团体创意，力争展现自己最佳的作品。他们态度认真、积极投入，仿佛自己已经化身为真正的媒体人。

自媒体创作人谭铭恩分享自己在创业历程中遇到的瓶颈、突破及未来发展方向。（华中影音学会提供）

除了线下的实体活动，华侨中学（高中部）影音学会和新加坡国立大学传播及新媒体系也利用Instagram线上平台（@hcss2023_，@cnmnus）向大家展示这两天的活动情况。近130人出席了两天的实体活动，Instagram则有超过1000人次的线上播放量。 通过这次活动，影音摄影爱好者们对新媒体行业有了进一步的了解，对摄影师、摄影记者、影片制片人、媒体人等头衔有了更全面的认知。在两天的讲座和创作实践活动中，大家一致认为这个活动是跨年代媒体人的一场欢乐飨宴。