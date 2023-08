那天我们仨挤在儿子卧室,伫立窗前直盯远处国庆预演的烟花表演。远远的一处漆黑夜空,有一搭没一搭闪烁着璀璨,点亮那个再平常不过的夜晚,烟花在我们眼里绚烂地绽放。怀揣着一份小确幸,女儿直夸好美好美。



几年前,妹妹订了酒店,我们几个家庭和父亲挤进一间大客房,为了那一年国庆的烟花表演。当时年纪尚小的小朋友们,排排站贴着落地窗兴奋地指着烟花。我们五姐妹则挤在一张床上望着孩子们的背影,望着窗外的烟花,仿佛回到童年时挤一个大房间挨着睡觉的美好岁月。那一年的烟花,格外耀眼灿烂,烙在心上。

每年国庆日,我只要没值班,便和孩子们一起看国庆直播。兄妹俩最爱红狮跳伞队的表演、检阅礼,当然少不了压轴的烟花秀。犹记得念小学时,他们会跟着直播唱爱国歌曲,唱国歌时还立正站好乖乖唱着。我当时会唱的也只有“Count On Me,Singapore”“Stand Up For Singapore”,1980年代的我们朗朗上口的爱国歌曲。看着直播,无论是唱国歌,或哼爱国歌曲,总有种无以名状澎湃的骄傲。