青年创作者：在新加坡打开多元文化视野

目前在南大修读博士学位的创始人之一王峥发现，新加坡华人在艺术创作上有别于东西方，让他想探索这独特样貌形成的过程和原因。他去年开始与本地艺术家合作，希望向中美观众介绍新加坡艺术生态。

王峥说：“新加坡就像中国文化的一块飞地，遥远又熟悉。”

他今年27岁，出生于中国桂林的一个瑶族家庭，在武汉长大，2020年获得美国莱斯大学艺术史及纯艺术双学位，2022年在美国洛杉矶加州艺术学院获得艺术批评硕士学位，现为南洋理工大学艺术、媒体和设计学院艺术史论二年级博士生，主要研究亚洲当代艺术史及理论。

在艺术探索的过程中，王峥与新加坡的联系逐渐紧密了起来。他说：“随着我在美国学习艺术，逐渐对东南亚文化有了更多的认识，也接触到了南洋画派和新马文学，开始对狮城有了更深刻的兴趣。”

与新加坡的缘分“早注定”

2021年，在美国洛杉矶加州艺术学院，一位马来西亚校友介绍了一本题为《新加坡的最后一头牛》的摄影集，引起了王峥的兴趣，他以此为题创作了一首同名诗歌发表在香港诗歌杂志《声韵诗刊》，这期《声韵诗刊》正好是纪念英培安的特别版。王峥现在想起这件事，便觉得与新加坡的缘分早已注定。

次年，他开始准备博士申请。他研究的方向是中国当代媒体艺术和东方身体（Eastern Somatics）之间的联系，他认为新加坡会是一个很好的观察点和切入点。王峥说：“在新加坡读书，对于久居北美的我来说，是全新的一次体验，可以将东西方的学术传统融会贯通。”

王峥是艺术非盈利组织“华岸艺术（caanart.org）”的创始人之一，该组织2021年10月于美国波士顿和洛杉矶创立，王峥和他的伙伴们想要建立一个专属于海外华人青年艺术家的社区，为没有被东西方艺术界所真正关心和了解的艺术家们提供一个公正、平等、真诚的交流平台，让他们在国际平台上能够拥有自己的声音，扩大影响力，并且为那些正在经历生存压力的艺术家们寻找或提供机会。

2021年10月，在一次非正式的艺术沙龙活动后，王峥和摄影师、艺术家刘默霏开始在线上计划成立组织，效仿西方现代艺术史上的沙龙传统，并招揽艺术家和工作人员的加入。

华岸艺术现在已小有规模，并形成了四个旗舰栏目：先行者沙龙、跨界席谈、茶话会、艺术家对话。“先行者沙龙”是一档邀请前辈华人艺术家，基于“流散”或其他主题进行作品分享及学术对谈的沙龙活动。“跨界席谈”是邀请三位艺术或非艺术行业的从业者，从跨界角度来回看艺术及其方法论的活动。“茶话会”是一档由华岸工作人员，选取社会主题进行讨论（类似聊天）的录播播客栏目。“艺术家对话”栏目则是以视频记录的形式，邀请一位艺术家对谈，但更偏向艺术家个人及其作品本身，和学术向的“先行者沙龙”有所区别。

邀本地艺术家加入 拓展主题宽度

王峥则作为“华岸艺术”的学术总监，主要负责“先行者沙龙”和一些内容编辑及线下策展的工作。

来到新加坡后，王峥对华人世界有了新的视野。他说：“作为华人艺术家，我习惯在西方语境中思考、生活与创作。虽然常常以亚洲的历史与文化为材料进行创作，但却在文化和距离上有所割裂。而新加坡可以作为一个支点，从更为多元的角度审视西方的艺术、学术传统，从中辨析出更为清晰的自我定位，也可以更近距离观察东方社会所展现的问题和机遇。”

王峥用毛笔所作的插画《南洋风》 。（作者提供）

王峥发现，新加坡华人有着自己的历史脉络，在艺术创作上，也有着和东西方均不同的样貌。“这种独特的样貌，是我们所关注的，并且我们想探索这种样貌形成的过程和原因，在此基础上寻找和其他华人艺术社群的联结。”

于是王峥决定邀请新加坡本地艺术家加入，向中美观众介绍本地艺术生态，拓展主题的宽度。从2022年开始，华岸艺术一共合作了三位本地艺术家，分别是新媒体艺术家陈美美（Debbie Ding），澳籍新裔艺术家马福民（Desmond Mah），以及曾获得台湾金马奖提名的青年导演何书铭（Shuming He）。

王峥说：“不同群体间需要一个沟通的桥梁，而艺术正是最好的桥梁。以新加坡为据点，华岸艺术可以联系更多欧洲、澳大利亚的华人艺术家，建立起华人艺术更广泛的联系。”