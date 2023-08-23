少女漫画中的恋爱教程——你想要的爱情这里都有

身为少女漫画的狂热粉丝，谢菲（新加坡管理学院一年级）尤其喜欢《元气少女缘结神》《堀与宫村》与《会长是女仆大人！》少女漫画里人物的努力与勇往直前的冲劲。“每当阅读这些漫画时，我都会被元气满满的主角所感染！”谢菲说。

“对我来说，拥有美好与坚强品格的女主角是少女漫画吸引我的一大原因。”

《元气少女缘结神》里，奈奈生身为“不合格”的土地神，受到了不少质疑，但她仍不断学习、进步，乐观地面对生活；在《堀与宫村》中，女主角堀京子每天被迫代替父母处理一切家务，因而频繁婉拒同学们放学后的邀约，时常感到身心俱疲，却仍保持着朝气蓬勃，活泼开朗；而《会长是女仆大人！》中，独立可靠的鲇泽美咲偶尔无法逞强，暴露出柔弱的一面时，拓海总是能在关键时刻出现并支援。漫画整体呈现出了“势均力敌”的爱情，令谢菲倍感新鲜。

“少女篇漫画中男主和女主们相辅相成，大家都在日常相处中逐渐变成更好的自己。”谢菲说。

参考主角恋爱和处事方式

谢菲是一个不太擅长和别人打交道的女生。对她来说，看青春恋爱漫画中同样身为青少年的主角们互动，总是能令她受益匪浅。“漫画中不仅能让我参考他人的恋爱方式，也教会了我许多为人处事的方法。”

谢菲认为看青春恋爱漫画中同样身为青少年的主角们互动，总是能令她受益匪浅。（受访者提供）

在《堀与宫村》的第20话中，堀京子因为发烧到迷糊，把前来探望并即将离开的宫村，当成了时常无法陪伴自己的妈妈。她内心堆积的想念、委屈和抑制的脆弱爆发，哭着喊着质问宫村究竟要去哪里。

“堀同学，这种情况下不应该要说‘你要去哪里’而是应该说‘不要走’才对吧。‘我才不需要你，连看都不想看到你，给我有多远滚多远’只要堀同学不这么想，我就一直会在这里。”宫村在堀京子情绪失控时说的这番话，打开了堀京子的内心，让她不必永远为了维持家人眼里“懂事”的形象而勉强自己，压抑自己的感受与对更多关爱的需求。

这一段剧情也打开了谢菲的内心。“我在社交时，时常会跟大众价值观所认可的正确、乖巧懂事的形象所靠拢，总是给自己很多不必要的压力。而宫村的这句话，让我意识到活出自己的重要性，让我领悟到我们没必要为了他人的眼光而活的道理。”现在，谢菲在人际交往中更能表达自己的真实情感，而不是拘泥于一般人认可的行为框架。

“追漫”启蒙人是妈妈

此外，谢菲也认为这一系列的漫画特别擅长描绘主角们细腻的感情。主角们从一开始的懵懂青涩，到后来互通心意后的一系列转变都令人激动、感动，是喜欢纯爱（纯洁健康的爱情）剧情的人的福音。

值得一提的是，谢菲“追漫”之旅的启蒙人是她的妈妈。谢菲的妈妈在她小时候，便会在谢菲面前看一些少女动漫，例如《犬夜叉》《乱码1/2》等经典古早动漫。受到母亲的影响，谢菲开始在YouTube和哔哩哔哩等网站上观看一些动漫解说来寻找有趣的动漫。然而， 在看完一部动漫后，谢菲总是会怅然若失、意犹未尽。“动漫因为考虑篇幅，会删减一些漫画内容。为了看到更多男女主的互动，我会特意去观看漫画原作，满足自己的探索欲。”谢菲说。

她认为，观看漫画能让她更好地了解作品、剧情、人物性格，领略作者想传递的信息。

★《元气少女缘结神》

推出年份：2008年

《元气少女缘结神》令观众以另一个视角看待神社，动漫带有日本民间文化的幻想色彩，连载时在日本掀起热潮。（互联网）

简介：女主桃园奈奈生的父亲欠了赌债后人间蒸发，讨债的人上门将桃园奈奈生赶出家门。奈奈生在走投无路时，拯救了一名离家出走，被狗追赶的软弱男子土地神御影。御影随即把自己的神社转让给奈奈生。奈奈生担任起土地神的职位，聆听、实现信众的愿望。同时，面对各种妖怪和神祇引起的诸类事件。她的心智历练随之成长，也和男主角狐神使巴卫结下不解之缘，生活产生巨幅变化。

影响：《元气少女缘结神》一直围绕着神社和神使发展故事情节。日本的神社建立的目的最简单的还是给人祈福，带来好运，而神社的神明无疑是受人尊敬与爱戴的。漫画描绘奈奈生因个人实力问题，遭到其他神明的排挤，并提供另一个视角看待神社，动漫带有日本民间文化的幻想色彩，连载时在日本掀起热潮。

人妖恋与前世今缘是这部漫画最吸引观众的两个点。在巴卫因诅咒而濒死之际，奈奈生穿越回500年前解开诅咒，并以人类雪路的身份自称。而巴卫在500年前爱上的雪路正是奈奈生，形成前世今缘的闭环。

该漫画在连载后分别于2012年改编成电视动画，2015年热度未减，于东京芸术剧场上演相关真人舞台剧。

★《我的青春恋爱物语果然有问题》

推出年份：2013年

《春物》原是由日本作家渡航所创的轻小说，后发行漫画版。（互联网）

简介：男主比企谷八幡是一个别扭，没有朋友、女朋友的孤高的独行侠。他被生活指导老师平冢静带到了学校第一美少女雪之下雪乃所属的“侍奉部”。“侍奉部”是一个暗中帮助学生们解决问题的部门，所以不对外招募部员，都是以介绍的方式为部门输送新鲜血液。进入了侍奉部的八幡，和与他有着完全相反血液的由比滨结衣，中二病全开的材木座义辉，网球部的可爱男孩子户冢彩加等人展开了一段段奇妙的故事。但是没能发展成恋爱喜剧，八幡只能瞪着腐烂般的双眼，说着自以为是的妄言……“青春？那是什么东西？能吃吗？”

影响：《我的青春恋爱物语果然有问题》原是由日本作家渡航所创的轻小说，后发行漫画版。该作荣获第一届“店员最爱轻小说大赏”第二位，于2014年（第10回）至2016年（第12回）“这本轻小说真厉害！”连续三年作品第一名，打破由本作以及《刀剑神域》保持的连续两年冠军的纪录，进入该排行榜殿堂级别作品之列，达成史无前例的三连霸。

主角比企谷八幡与雪之下雪乃分别在2015年“这本轻小说真厉害！”年度男女角色人气排行榜中居首位，其中比企谷八幡更是史无前例地获得2014年至2016年连续三年男性角色人气排行首位。

在读卖新闻社主办的2015年SUGOI JAPAN Award“最想向海外介绍的日本流行文化”评选，荣获轻小说部门首奖。漫画共发行14卷，全世界累计发行量已突破1000万本。

★《堀与宫村》

推出年份：2011年

《堀与宫村》将主角塑造得丰满又立体，心理活动描写得生动、鲜活，并且在青春恋爱校园喜剧中，又适时穿插了现实生活中有可能会发生的各种摩擦与矛盾。（互联网）

简介：看似很时尚实则是持家女的女主堀京子，与看似是阴暗宅男，实际上是满身刺青和大量耳洞时尚形象的男主宫村伊澄因京子的弟弟创太而相遇。某天，受伤的创太被陌生的“耳环男”送回家，而这华丽耳环男的“实体”竟是平日班级里土里土气的宫村伊澄。堀被宫村在学校与校外截然不同的形象所震惊，伊澄也意识到女主堀京子与平日形象的差异。两人怀揣着各自的“秘密”，而因关心创太而频繁访问堀家的宫村与堀京子渐渐地接近，开启了一段美好的校园恋爱故事。

影响：本篇共140话，141话起作为番外篇不定期连载。因其受欢迎程度，现已经连载到581话，是本篇的三倍以上，且仍在在不断更新中。《堀与宫村》后被改编为动画、重制漫画版。动画在中国最大的年轻人潮流文化娱乐社区哔哩哔哩的观看量也达到了2.6亿。

《堀与宫村》将主角塑造得丰满又立体，心理活动描写得生动、鲜活，并且在青春恋爱校园喜剧中又适时穿插了现实生活中有可能发生的各种摩擦与矛盾。漫画多次描写宫村身为国中生的生活，和与自己的对话。而宫村文身、打耳洞，也并不是成为了真正的不良少年，仅是在孤独、压抑的青春期寻找一种发泄痛苦、自我治愈的方式。作品整体比较搞笑，故事的跳跃性大，整体节奏明快，给读者感觉就如同“碳酸饮料”的气泡一般活跃。

★《会长是女仆大人！》

推出年份：2006年

《会长是女仆大人！》被誉为 “入宅必看少女漫”，女主美咲被称为“魔鬼会长”，她有着不输男子的坚毅；男主拓海优秀成熟。（互联网）

简介：女主角鲇沢美咲就读星华高中二年一班，因父亲留下了债务人间蒸发的这种不负责任行为，美咲留下了心理创伤，相当讨厌男性。因此，她也决定强大起来，在16岁的年纪当上了星华高中学生会的第一位女性会长。星华高中原本是男校，后来虽改为男女合校，男生仍然占绝大多数，形成女生在此毫无地位的局面。而为了守护女生，美咲以文武两道都不输于男生的能力与蛮横的男生对抗。同时，为了能够对捉襟见肘的家庭有所帮助，美咲一直在女仆咖啡厅做兼职，但不料有一天她在兼职的秘密却被在学校中大受女生欢迎，同时也是自己竞争对手的碓冰拓海所发现，两人循序渐进地擦出爱情的火花。

影响：《会长是女仆！》（日语：会長はメイド様！以下简称《会》），是日本漫画家藤原飞吕的少女漫画作品，并在2010年改编成同名动画，一时风靡亚洲。自2006年2月号第1回为单篇刊载，从同年6月号开始连载于白泉社的“LaLa”。

《会》被誉为 “入宅必看少女漫”，女主美咲被称为“魔鬼会长”，她有着不输男子的坚毅；男主拓海优秀成熟。男女主双强的人物设定，为读者带来一部势均力敌的浪漫爱情故事。两个人努力地让自己进步，一遍遍地确认心意，在一次次确认中两颗心也越靠越近。在美咲需要帮助的时候，拓海永远在；同样的，在拓海需要支持的时候，美咲也毫无保留，二人之间的心意从来没有变过。《会》也成为了不少女生心目中的恋爱模板。

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