【校果】主办友谊竞赛激发集体智慧　安德逊实龙岗初院庆国庆

2023年8月8日对于安德逊实龙岗初级学院的师生来说是一个重要的日子,也是大家所期待的House Olympus首次举行的日子。院长、副院长和师生通过友谊竞赛的方式,共同庆祝国家的生日。

早晨8时之前,学生便准时坐在学院广场。他们都身穿自己House颜色的T恤 ,有的还画上了对应颜色的身体彩绘,现场一片欢声笑语。8时正,几名制服团体的学生护送着国旗,昂首阔步迈向升旗台。国旗和校旗随着国歌升起,全体师生肃立唱国歌、念信约。

院长王有成念出了教育部长陈振声的学校国庆寄语,并祝愿首次House Olympus顺利举行。“今天,我们在此庆祝新加坡58周年生日。在过去的50多年,我们和新加坡共同渡过了无数难关。在这个举国欢庆的日子里,我希望老师和同学们也能一起通过友谊竞赛庆祝这个意义重大的节日。”

是传统也是创新

四个分院“House”是安德逊实龙岗初院的传统——入学时,每名学生会分配到其中一个分院,每个分院分别以古希腊神话中的人物:太阳神赫利俄斯(Helios)、狩猎女神阿尔忒弥斯(Artemis)、海神波塞冬(Poseidon)、智慧女神雅典娜(Athena)命名,并分别拥有一个代表颜色(即红色、绿色、蓝色、紫色)。

这次名为House Olympus的竞赛活动是安德逊实龙岗初院的创新。与一般学校的运动会不同的是,竞赛活动旨在让所有师生通过参与协作的活动培养学校精神,师生不仅是观众,同时也是参与者。

身穿军装的院长王有成念出了教育部长陈振声的学校国庆寄语,并祝愿首次House Olympus顺利举行。(安德逊实龙岗初级学院提供)

竞赛活动由学院的课外辅助活动户外探险俱乐部(Outdoor Adventure Club,ODAC)主办。两名高二的执委陈治齐和陈凯杰说:“House Olympus源自曾经在校内举办过的友谊竞技比赛(friendship games)。策划时,校方给予我们自由设计能引起学生们兴趣的活动。因此,我们选择了能够促进学生友谊,为学生们留下深刻记忆的活动。我们希望能够重新点燃受疫情影响的House精神和学校精神。”

运用集体智慧完成活动

户外运动俱乐部为学校的四个分院分别设计了富代表性元素的16项活动。学生以班级为一个团队,共同携手参加其中四个活动。这些活动内容丰富且具创意,不仅考验学生的肢体协调能力,更需要学生运用集体智慧来完成活动。其中最具特色的是要蒙上双眼参加的“逃脱森林”(Escape the forest),从“老鹰捉小鸡”中汲取灵感的“屠龙者”(Dragon slayer),需要学生拼图的“智慧碎片”(Fragments of wisdom),以及考验学生双手平衡度的“蛛网的审判”(Trial of Arachne)。

在进行“逃脱森林”活动时,学生们不仅是处于蒙眼的状态,还须倒着行走,因此在行走时需要蒙眼的学生和引导者的密切沟通。引导的学生急得面红耳赤,恨不得亲自上场指引,而蒙眼的学生哭笑不得,既要听懂队友的指令,还得小心不被绊倒,并注意避开障碍物。

学生参加“逃脱森林“活动时,必须蒙上双眼且要听从队友的指令行走。(安德逊实龙岗初级学院提供)

参与“智慧碎片”的学生则比较冷静,大多在比赛前便制定好作战方法。每一名学生上前拼图时,便按照策略尽快拼好拼图。这样的友谊比赛,可谓是大大增加了活动的体验感。

参与“智慧碎片”活动的学生保持冷静,尽所能在短时间内拼好图。(安德逊实龙岗初级学院提供)

虽然是艳阳高照,但高温天气阻挡不住大家的热情。运动场上人声鼎沸,师生们的欢呼声充斥了整个运动场。许多学生忘我地随着音乐跳舞,放声歌唱。也有学生忙着和老师及同学合照,想要保存这次独特经历的记忆。

负责这个大型活动的总负责老师李国荣说: “ 令我印象比较深刻的是当天校长和师生一起积极参与活动。我们一般都觉得这样的活动只是给学生参与,但没想到最兴奋的竟然是校长和老师们。House Olympus的主题和概念是学生打造的,身为总负责老师的我只是从旁推动去落实他们的想法。我为学生的付出和尽心尽力感到无比的骄傲。我也觉得是学生们很多新颖奇特的想法,让我们的活动变得既有趣味又好玩。我期待未来每两年举办一次,延续House Olympus的传统。”

体现学生的团结和协作精神

这次活动也充分体现了学生们团结和协作的精神,活动邀请许多课外辅助体育活动的学生作为活动关卡的关主,带领学生参与活动。对于户外探险俱乐部的高二队员陈子佳来说,这次活动予他别具意义。

“作为这次活动的组织和设计者之一,在经历了脑力激荡、设计、制作之后能够看到活动圆满举行,参与者玩得尽兴我就很满足了。”这次的活动还是由高一和高二学生共同设计并组织的。“我们高二的学生并未插手过多,而是循序渐进地引导高一学生,让他们有机会发挥自己的特长和团体精神,由此锻炼规划和组织能力。这次户外探险俱乐部的高一学生成功主办了这次活动,我由衷地为他们感到骄傲。”

参与活动的高一学生Vanniappan Saravana Kumar Thoshita说:“我能够感受到大家参与活动的热情及活力。我最喜欢的关卡是需要协调肢体的活动,而‘狩猎’这项活动是我的最爱。因为它需要我们沟通、协调。‘狩猎’还锻炼了我们的脑、手、眼协调能力,因为我们不仅要关注同学抛起呼啦圈的方向,还要确保自己的沙包能够同时穿过正在移动的呼啦圈中。”

在温暖的阳光和师生们的一片欢呼喝彩声中,House Olympus进入了活动的高潮。最后,院长带领师生高喊三声“hip hip hooray” 再次为大家的共同努力欢呼,并祝愿全体师生国庆日快乐,为整个活动画上了圆满的句号。