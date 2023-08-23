【留学博客】张子奕：高楼夜

我和爸爸妈妈用各自的身高，看到了交叉的世界，跟15年前的那个除夕夜一样，我们的眼中都有自己的影子。

2008年我们一家去香港过年，出发前妈妈给我买了很多好看的衣服，妈妈说，都去香港了就要穿得美点。一伙人浩浩荡荡过了深圳口岸，爸爸却被海关拦下留在海的那边，不知道那个除夕他怎么过的。我和妈妈穿着母女牛仔装，自觉神气地坐船到了花花世界。那时的我戴浅粉色发卡，踏玫红色牛皮靴，妈妈则是浅棕色鬈发，手提大红色包包，这样的妈妈抱着那样的我，花了20元在紫荆花雕像前拍照留念，爸爸当然没在画面中。



那天和妈妈拍完照后，我不知为何生了气，翘了嘴，小靴子在大道上踩得吱吱响。大人们却都跑到栏杆边看烟花，香江微微浮动，像夜酒一样映射着每一层波浪，我不情愿妈妈抱着，便像小企鹅一样蹲在她脚下，透过根根栏杆看海面的烟花璀璨。大人在头顶上方交谈，激动大叫，我视野中的海却不发一言。天空之上无尽繁华，天空之下沉静体贴。



蹲下时的世界完全不一样，没有人管着我，向左看，我看到一个与我高度一致的小女孩。举家欢庆的夜晚，只有我和她的眼睛平行，感受相通。我记得她穿的是黑色还是紫色的蕾丝连衣裙，戴了项链吗？好像不重要了。我说我跟妈妈生气了，她说妈妈叫这里维多利亚港，我说你喜欢看烟花吗，我家也有，她说她来自北京。