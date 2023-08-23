《留学博客》征稿　用文字与影像说留学故事

想为生活在他方留下印记？《留学博客》正在寻找出国深造的本地留学生作者。

疫情结束后，本地学生恢复出国交流的留学生活。他乡学习，因为环境不同，感受四季变化，沉浸异国文化，接触不一样的教育体制，结交来自四面八方的新朋友。从想家，到适应新环境，到渐入佳境，在异地直面成长的坚强与脆弱，重新发现自己原来是什么样的人？对这个世界有了新鲜的好奇，或美好的憧憬……这里那里，他们你们我们，只要你愿意留心注视、酝酿题材，书写当下所思所感，会发现他方经历了这么多，世界辽阔，时代动荡，而你身在其中，生逢其时。这些深刻的领悟，唯有通过书写才能真正地占为己有。

编辑部将扩大《留学博客》作者阵容，欢迎认真写作、喜欢制作生活短视频的本地留学生加入我们。有兴趣可电邮至zbAtGen@sph.com.sg，电邮主题注明：《留学博客》作者征选，附上个人简介（中英姓名、学校、年级、年龄、通讯地址、电邮、一张个人近照），和一篇1200字留学生活杂文（题目不拘，以留学生活为素材即可）。杂文是必要条件，也可自由附加一个三分钟的留学生活短视频。编辑部将电邮通知应征成功的学生作者。

8月可关注每个星期三《＠世代》，我们开始倒数迎接9月改革号， 更多新栏目新内容将在下个星期三（8月30日）揭晓。——编者