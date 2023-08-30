青春+ 全新导航挑战未知视角　

2023年9月第一个星期三开始，《＠世代》告别纸版，现有学生作者栏目“校果”“字食族”“留学博客”“取火”将继续在早报网如期发表。“＠世代”这张名片也将择日退出舞台，由新名称“青春＋”挂牌导航。

对经常移动，永远在路上的读者来说，网络平台不受实体局限，只要连线WiFi，随时随地，在等车时间、通勤途中、排队打发时间、“背靠背”约会的空隙，智慧手机在手，就能阅读、转贴、分享，还有书写。就算不幸遇到断网时刻，只要已经下载收藏，照样可一秒进入知性与感性的私密阅读时空。

对创作者而言，网络平台无须应对纸版版面紧张的挑战，篇幅、形式、媒介，以致发布时间拥有更多的可能性，更大的挥洒空间。《青春＋》编辑部将丰富现有内容，开辟新栏目，每周三天上载新内容。2023年9月开始，内容推送规划——星期三：学生文艺专栏《字食族》、校园报道《校果》；星期四：《联合早报》记者报道跟年轻人有关的事物和话题；特约作者撰写年轻人生活圈内外事物；星期五：《留学博客》《环形废墟》接力上阵；文艺创作《取火》每月特别企划、新栏目“连载小说”。

9月主打内容之一：BL耽美作品大热，现代审美与社会观念在变？（联合学生美术员金添绘图）

９月主打内容：【话题】BL耽美作品大热，现代审美与社会观念在变？【看动漫】谈一部影响作者人生哲学追求的经典漫画。【星嘎坡电影月经】二字头作者谈他们喜欢的新加坡电影、导演，还有更多。【连载小说】每周五晚9时更新，邀请想象力澎湃的读者一起追小说。【取火·特别企划】“月亮知道了”来稿发布。【字食族】第八代字食族专栏作者新登场，每周三发表两名作者的文章。

【号外】六名青年作者不按排期登场——费力文青杂食型艺文记者／不够虔诚的写字的人；晚安少年家随心所欲的末期青春患者；推广快乐咸鱼生活的拖延症者；把自己塞进不同的空间里再无法忍受地出逃的旅者；主业不务正业副业发呆，梦想是把大家传送到想去的地方的玩滑板女生，还有在太阳上写诗在大地上暖洋洋生活的少年诗人……他们写的方块文字将会是你失眠失恋失常时最需要的那杯黑咖啡／热奶茶／热可可／碳酸饮料……

未完，待续。我们网上见了才散。——编者