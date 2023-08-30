第八代字食族闪亮登场 书写不一样的关怀

今年有33名来自中学、初院、理工学院和大学的学生作者应征第八代字食族，经过两轮筛选八人脱颖而出。八名学生作者，八种不同背景，八样写作风格，记录各自精彩的青春模样与人间烟火。每周三他们将陆续在早报网zaobao.sg，以文字和读者见面。

经过两轮甄选，第八代字食族终于诞生啦！

新一代成员有：李汶轩、黄信谊、陈思洁、彭怡茜、高静娴、李画扬、杨培铎与江新月。

9月6日开始，字食族专栏将完全转上线，扩大空间，每周两人执笔，这也意味着第八代字食族作者每月一篇文章，进行更密集的文字试炼，给读者更多精彩作品。

字食族的周期也从一年半缩短为一年。

第八代字食族成员有中学生、高中生、理工学院生及大学生，文字风格迥异，关怀也不一样，现在就来听听他们的故事吧。

李汶轩形容自己的性格就像这个emoji，经常处在尴尬的状态。（龙国雄摄）

结合文科与理科的热情

李汶轩

23岁

水瓶座，INFP（调停者型人格）

南洋理工大学中文系二年级

一句话形容自己：“沉迷于寻找属于世界的真相而不能自拔的狂人”

虽然自称狂人，但土生土长的李汶轩很羞涩，他喜欢静静一个人，也喜欢烹饪。

这是他第三次报名甄选字食族。第一次单枪匹马落选，第二次和妹妹李欣融一起参加，妹妹中选，他则落榜。眼看就要超过年级限制，李汶轩再给自己一次机会，终于得偿所愿。

高中读理科，李汶轩最初想成为科学家，但他坦言自己没有天分。华文写作是从小的兴趣，或许字食族专栏可以让他结合文科与理科的热情。

李汶轩自认性格别扭，不善言辞，但他国民服役期间曾考过保险执照，从事保险业后才了解这份工作不适合自己：“我不大喜欢应酬，喜欢静静写作。”

最近他在看本地作家梁海彬的小说集《大海的人》。这是他喜欢的风格。更好玩的是，梁海彬的作品是妈妈介绍给他看的。

黄信谊能写能画，同时热爱户外活动。（黄信谊提供）

眼前世界充满丰富意涵

黄信谊

23岁

新加坡国立大学建筑系二年级

白羊座，INFP

一句话形容自己：“习惯用文字和图画记录每天做的一些白日梦”

黄信谊跟她姐姐黄枷谊最近去了一趟尼泊尔，想做点疯狂的事，翻山越岭到大本营看珠峰。

姐妹俩长得像，兴趣相近，文字好，美术与设计感也都强，黄信谊坦言自己多少被姐姐影响，但两人性格还是不一样，参与甄选字食族更不是因为姐姐（黄枷谊是第六代成员）。

黄信谊写作是因为自己有话想说。

如今修读建筑系，黄信谊发现自己看事物的角度不一样了，她说，建筑不止是建筑，它包含了很多人文、历史的元素。

眼前的世界，充满丰富意涵。

杨培铎认为写作的道理就跟塔罗牌背后的意涵与可诠释空间一样。（龙国雄摄）

希望作品具开放解读空间

杨培铎

17岁

华侨中学高一

天秤座，INFP

一句话形容自己：“我的世界：喧嚣崩塌只剩孤独，孤独升华告别虚无”

第二轮选拔的题目是以生态书写交一篇散文，但杨培铎的作品更像是寓言：我杀死了一只啄木鸟。

有虚构的成分，但其实古代中国诸子百家的散文也都充满寓言。

文章的灵感来自2020年发生的广州血衣案，一名教师被家长栽赃，并聘用网络水军攻击。他想点出人们情绪轻易被调度的现象，不想以议论文形式，所以写成了故事性强的文章。

杨培铎最近迷上塔罗牌。对他来说，每张牌都有故事及其象征意义，贴近他喜欢的创作风格。他甚至还研究《易经》，解读卦象，发现世事无绝对的道理，他希望自己创作的作品也可以具备这种开放解读的空间。

江新月从小写日记，里头藏着个人深切的秘密。（龙国雄摄）

希望未来能专职写作

江新月

17岁

诺亚初级学院高一

狮子座，INTJ（策划者型人格）

一句话形容自己：n/a

江新月是在写作朋友杨培铎的介绍下接触字食族。

想成为字食族作者是因为，在这里“写作不受限制，我就过来了。”

江新月很懊恼，为什么其他一些征文比赛要明文规定内容必须积极向上，“我觉得是对文学的伤害。”

江新月从小一开始写日记，不想干活的时候就写，如今累积了好几个本子。她说，日记是写给自己，文笔不重要，有时只是记录清单。但文学创作有读者，因此要靠文笔来传达。

江新月是中国女作家八月长安的头号粉丝，每一本她都看过，且不止一遍。为什么八月长安？新月说，八月长安的人物刻画非常细致，她希望自己也能把人物刻画好，希望未来可以专职写作。

这只小鲸鱼陪过李画扬去看海。李画扬的家乡福州靠海，如今生活在岛国新加坡，与海的缘分不断。（龙国雄摄）

喜欢看物件的变迁

李画扬

17岁

共和理工学院软件设计系一年级

处女座，INFP

一句话形容自己：“我有我自己的世界”

李画扬想要经营自媒体，如今学习软件设计，希望能为梦想打稳基础。

“一直想做自媒体，我有完美主义，没有完美作品不愿意发出来。”

文字是所有媒体创作（包括新闻、电影）之母。

李画扬在中二那年参加新蕾奖得了奖，接着中三的华文老师陈汉远鼓励她创作，帮她修饰文章，给她创作点子，建立她的写作信心，越来越独立。

李画扬喜欢华文之美，读泰戈尔《飞鸟集》，她认为中译本比原文更精彩。

酷酷的她还喜欢文玩——据她说这门古人的爱好现在也是许多年轻人的心头好，只是收藏很花钱。不过也有不那么花钱的，比如一颗桃核，盘刷久了，加上时间沉淀，会慢慢变成美丽的艺术品。

“我特别喜欢物件，看它们的变迁。”

《男孩、鼹鼠、狐狸和马》是彭怡茜最近爱不释手的一本书，她喜欢里面那些直抵人心的话语。（龙国雄摄）

把诗写进手帐里

彭怡茜

16岁

南洋女中四年级

白羊座，ISFP（探险家型人格）

一句话形容：“花+诗+日落+云朵+小狗=我的全世界”

彭怡茜爱写诗，最近在课堂上读到余光中诗作《珍珠项链》，那背后夫妻间相守相知，淡然又温暖的爱情，特别迷人。

她会把诗写在手帐里，剪贴一些图样或干花干叶子。

除了诗手帐，她还写了个人秘密的日记，写自己爱听的音乐的本子。每一本手帐都是一个主题。

除了手帐，她还想要收集一切可爱的事物。

对于写作，彭怡茜形容自己很靠灵感，她说：“有时半夜会有灵感，就熬夜写出来。”

陈思洁手上的八爪鱼翻过来会变成苦瓜脸。苦与乐是一体两面，她说，乐观不代表内心快乐，悲观也不代表伤感。（龙国雄摄）

要用观察力弥补不足

陈思洁

15岁

南洋女中四年级

巨蟹座，INFJ（提倡者型人格）

一句话形容自己：“睡前也在为人生左思右想的内向型大梦想家”

陈思洁是与同学彭怡茜说好一起报名字食族，双双入选。

跟爱诗的彭怡茜不同，陈思洁喜欢看让她脑洞大开的科幻小说。

“我有研究一些理论，但还不着边际，没有强到可以写小说。”

没信心写科幻，陈思洁打算用观察力弥补不足。她说，小学时候不爱运动，到了中学，父亲常拉着她出门散步。

“我喜欢观察周边的事物，比如一棵树。”

高静娴喜欢怀旧的东西，她喜欢拿着胶卷相机记录身边事物。（龙国雄摄）

沉淀情绪写成文字

高静娴

22岁

义安理工学院中文系三年级

双子座，INFP

一句话形容自己：“为热爱的事疯狂，想象力丰富、爱自由的INFP”

高静娴有点怀旧，她收集五月天的卡带专辑，玩胶卷相机，“我觉得现在一切都太快了，这些事物可以把我拉回慢节奏。”

爱五月天是因为他们的歌词很有意思，写进她的心坎里。

高静娴属于有话想说的人。她形容自己对世界上不公不义的事情会感到愤怒，但不会轻易表露情绪。那该如何化解？沉淀过后，写成文字。

一个例子是，她常看香港TVB连续剧，也常在小红书写观剧心得，跟同好讨论。

如今加入字食族，她有了更大的发挥空间。