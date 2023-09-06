【校果】寻迹马六甲 感受多元文化交融碰撞

5月27日，晨光熹微，华侨中学高中部双文化学生搭上前往马六甲的大巴，开启了三天的浸濡之旅。本次浸濡活动旨在让学生从历史文化层面感悟东西方文明的碰撞与交融，培养跨文化素养。

从历史中走来，马六甲拥有多重文化积淀，对多元文化的兼容并蓄与融合发展使马六甲呈现出别具一格的文化特色。通过参观荷兰红屋、圣保罗教堂等独具西式风格的建筑，了解马六甲的殖民文化；透过郑和文化讲座和文化馆的参观，了解早期南来华人的生存面貌，以及峇峇和娘惹这个独属南洋的特殊族群。

此次文化浸濡分两部分。一是“古城寻宝”的跨文化团队活动；二是参访当地著名华校及华社机构。

一、古城寻宝

雨后天晴，艳阳高照，学生四人一组，采用竞赛制，根据提供的地图和划定的寻宝范围，穿梭在鸡场街（Jonker Street）及周边街巷寻找特定的“宝物”，并在宝物关卡解读背后的含义打卡记录。这些“宝物”包括特定华族传统艺术、华人宗乡会馆、峇峇娘惹博物馆、华印联合庙等。大家在紧张愉快的氛围中体验着马六甲多元文化的积累与叠加。

学生们感叹道，古街的“寻宝活动”让他们感受到了多元文化的交融碰撞。其中王丁一一（高二）说，甘榜吉宁清真寺令她印象最为深刻，“我竟然在清真寺里看到了混合葡萄牙和英国风格的釉面砖，还有富有中国和印度风格的雕刻木制讲台！”这座清真寺可谓是完美地诠释了马六甲对多元文化的兼容并包。

寻宝活动中品味马六甲特色凉茶。（华中双文化学生摄）

二、参访交流

浸濡期间，华中师生一行参访了沈慕羽书法文物馆，由沈慕羽之子沈墨义为学生导览，并介绍了马来西亚华教先贤沈慕羽的生平事迹。华中双文化学生芮定鸿（高二）对马六甲的华教领袖及华社深感敬佩，“他们在动荡的政治环境中为华社及华文教育寻找出路，不忘溯源又与时并进，体现了坚韧又包容的华人精神。”

华侨中学高中部双文化学生参观沈慕羽书法文物馆。（华侨中学中国通识老师沈仪婷摄）

期间，华中师生与马六甲百年华校培风中学的师生进行了交流活动，在了解马六甲华文教育现代化发展的同时，也深切体会到在多元文化融汇发展的社会环境下，马六甲华人对华文教育的赤忱和信念。

华侨中学与培风中学师生在马六甲进行交流活动。（培风中学老师摄）

在短短三天的浸濡活动中，学生们见证了本土文化、华人文化和殖民文化的继承、叠加与融合，感受到马六甲浓厚的文化底蕴和多元的风土人情。它融在美食中，刻在建筑里，存在制度中，更流淌在贯穿整座古城的马六甲河里，在历史文化的长河中，马六甲真正做到了承前启后，从而迎来丰富多元。